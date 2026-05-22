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中石化股東會通過728%容積率出售晶華廣場 陳瑞隆會後突辭董座

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
中石化22日召開股東會，由董事長陳瑞隆主持。圖/中石化提供
中石化22日召開股東會，由董事長陳瑞隆主持。圖/中石化提供

中石化今日舉行股東會，通過在與相關單位溝通獲准之前提下，以728%之容積率出售該京華廣場開發案土地，但董事長陳瑞隆會後則以完成階段性任務為由，辭去董事長職務。

陳瑞隆曾任經濟部部長、資策會董事長，於2020年接任中石化董事長，去年11月無預警請辭中工法人董事代表人職務，今再辭中石化董座，也令人意外。

陳瑞隆指出，在中石化的階段性任務已告一段落，過去所推動的各項改革與發展策略已步入正軌，將由優秀的專業經理人團隊持續執行。

針對董事長職務接任安排，中石化表示，已有適當人選，將於內部充分討論後，依公司治理程序由董事會推舉確認，並依法公告。中石化也強調，接班規劃已納入整體人才發展策略，確保治理團隊的穩定性與延續性，並將以穩健踏實的步伐，持續為股東創造長期價值，並善盡企業公民責任，朝永續經營目標前進。

針對媒體對於北市府將撤銷京華城20%容獎之報導，中石化表示，不影響今日股東會所通過關於土地出售的決議，目前未收到市府公文，待收受後會與專業律師討論後續因應，並將以維護公司與股東權益為優先核心。

中石化 晶華 資策會

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