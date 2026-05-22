股東轟台泥130億投資成黑洞 張安平：非今日投資明日獲利

台泥今天召開股東會，股東質疑，台泥2021年併購歐洲新能源子公司NHOA Energy，但NHOA私有化下市後市值蒸發逾9成，「是成功轉型還是投資錯誤」，董事長張安平說，台泥是從零開始跨入儲能，工業投資需時間發展，「非今日投資，明日就能賺錢」。

張安平今天主持台泥股東會，有股東砲轟，台泥2021年以每股17.1歐元取得NHOA控制權，增資並私有化下市，累積投入新台幣130億元，現在NHOA距離下市的價格僅剩1歐元左右，質疑台泥「這樣的黑洞，到底還要繳多久學費」，並要求張安平說出具體虧損金額。

張安平反問，「各位知道台積電花多少年才賺錢嗎」，他強調，台泥從零投資和學習歐洲電力市場的交易運作機制，「台灣還有哪一家可以在歐洲電力市場交易」。他指出，此為工業投資，本就需時間醞釀，不過今年NHOA的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）數字將會是正數。

有股東關心台泥準備在歐洲上市，是否會影響台灣股東。台泥總經理程耀輝表示，企業成長需要資金、把餅做大才能對股東有利，但若在台灣現行低股價的環境下進行增資，將會稀釋現有股東權益；若單靠繼續借錢，則會讓信評公司緊張。因此啟動歐洲上市引進國際新資金，是避免稀釋股權並兼顧國際化發展的策略選擇。

此外，有股東建議，台泥布局能源產業，應該更改產業類別改掛「AI股」。張安平表示，「這個建議非常好，但我對1101（台泥股票代號）這個股號，還是難以割捨」，但在歐洲上市可以考量。