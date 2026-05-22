「A7郵件之亂」中華郵政估6月初完成優化 下半年要補1,448人

中華郵政斥資逾200億元打造智慧物流園區，其中A7北台灣郵件作業中心啟用後出現郵件大亂狀況，對此，中華郵政22日表示，初期因作業流程、人力配置及設備磨合等因素，確實出現部分郵件延遲與作業混亂情況，但目前已逐步控制，民眾寄件與投遞時效均未受到影響，預計6月初前完成整體優化作業，全面回歸正常運作。

中華郵政副總蔡文慶今受訪時說明，A7台北郵件處理中心甫開始運作時，因人力未能一步到位、人員對設備尚不熟悉，加上部分作業流程仍待優化，導致初期出現混亂，確實有民眾郵件延遲情況。

蔡文慶指出，目前A7中心在人力到位、設備操作熟悉度及現場流程優化等方面，都持續改善中，所有郵件均可在公告時效內完成配送。包裹與限時郵件多能當天處理完成，掛號郵件若未當日清完，也可於隔日完成投遞。

蔡文慶表示，A7郵件處理中心設有約88個月台碼頭，較原台北郵件處理中心約16個大幅增加近五倍，車輛卸貨與分流空間更充裕。新設包裹分揀機每小時最大可處理2萬4,000件，目前每日平均處理量約5萬至10萬件，整體量能足以支應需求。

函件部分，蔡文慶指出，目前掛號函件、平信及小包郵件均已導入自動化分揀設備，其中掛號與平信分揀機每小時可處理4萬件。不過，由於部分大型包裹、特殊形狀包材或非標準函件，仍須人工輔助處理，成為現階段作業較吃重的部分。

蔡文慶坦言，A7中心初期設備確實曾有不穩定情況，加上人員對新設備操作尚未熟悉，因此增加人工分揀負擔。不過，目前設備已漸趨穩定，人員操作熟練度也持續提升，整體分揀效率已明顯改善。

在人力方面，蔡文慶表示，今年已陸續辦理多次招考，目前仍有兩波招募進行中，下半年也將持續招募內外勤人力，全年預計招募1,744人。隨著新進人員與外包人力陸續到位，現場人力壓力可望逐步紓解。

針對外界關切工會反映加班問題，蔡文慶強調，加班並非正常作業模式，僅在特殊節日、月底月初或郵件量高峰時才可能啟動，且均依《勞基法》規定辦理，並須取得員工同意，不會強制加班。

蔡文慶進一步表示，目前A7相關問題均已納入掌控範圍，預估6月初即可完成各項優化作業，「A7就會回歸正常」，屆時原則上也不再需要其他郵件中心支援人力。