快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

聽新聞
0:00 / 0:00

「A7郵件之亂」中華郵政估6月初完成優化 下半年要補1,448人

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華郵政董事長王國材（右三）日前視察中華郵政A7物流園區。圖／中華郵政提供
中華郵政董事長王國材（右三）日前視察中華郵政A7物流園區。圖／中華郵政提供

中華郵政斥資逾200億元打造智慧物流園區，其中A7北台灣郵件作業中心啟用後出現郵件大亂狀況，對此，中華郵政22日表示，初期因作業流程、人力配置及設備磨合等因素，確實出現部分郵件延遲與作業混亂情況，但目前已逐步控制，民眾寄件與投遞時效均未受到影響，預計6月初前完成整體優化作業，全面回歸正常運作。

中華郵政副總蔡文慶今受訪時說明，A7台北郵件處理中心甫開始運作時，因人力未能一步到位、人員對設備尚不熟悉，加上部分作業流程仍待優化，導致初期出現混亂，確實有民眾郵件延遲情況。

蔡文慶指出，目前A7中心在人力到位、設備操作熟悉度及現場流程優化等方面，都持續改善中，所有郵件均可在公告時效內完成配送。包裹與限時郵件多能當天處理完成，掛號郵件若未當日清完，也可於隔日完成投遞。

蔡文慶表示，A7郵件處理中心設有約88個月台碼頭，較原台北郵件處理中心約16個大幅增加近五倍，車輛卸貨與分流空間更充裕。新設包裹分揀機每小時最大可處理2萬4,000件，目前每日平均處理量約5萬至10萬件，整體量能足以支應需求。

函件部分，蔡文慶指出，目前掛號函件、平信及小包郵件均已導入自動化分揀設備，其中掛號與平信分揀機每小時可處理4萬件。不過，由於部分大型包裹、特殊形狀包材或非標準函件，仍須人工輔助處理，成為現階段作業較吃重的部分。

蔡文慶坦言，A7中心初期設備確實曾有不穩定情況，加上人員對新設備操作尚未熟悉，因此增加人工分揀負擔。不過，目前設備已漸趨穩定，人員操作熟練度也持續提升，整體分揀效率已明顯改善。

在人力方面，蔡文慶表示，今年已陸續辦理多次招考，目前仍有兩波招募進行中，下半年也將持續招募內外勤人力，全年預計招募1,744人。隨著新進人員與外包人力陸續到位，現場人力壓力可望逐步紓解。

針對外界關切工會反映加班問題，蔡文慶強調，加班並非正常作業模式，僅在特殊節日、月底月初或郵件量高峰時才可能啟動，且均依《勞基法》規定辦理，並須取得員工同意，不會強制加班。

蔡文慶進一步表示，目前A7相關問題均已納入掌控範圍，預估6月初即可完成各項優化作業，「A7就會回歸正常」，屆時原則上也不再需要其他郵件中心支援人力。

中華郵政

延伸閱讀

郵政A7之亂延燒 工會爆4大問題：還要求周六強制加班基層譁然

中華郵政EZPost會員寄件服務再升級 推i郵箱「箱到箱」38元優惠

台南30多萬戶老宅屋主好消息！「老宅延壽」補助申請6月開跑

「棄房入股」潮下這10區仍熱賣 A7重劃區月均成交衝31戶

相關新聞

台中高價宅交易王出爐 這家建商4年640筆「2~5名總合」

根據實價登錄資料，自2022年包含預售完整實價登錄起，至今四年間，台中4,000萬元以上高價住宅市場，由雙橡園開發以累計640筆成交量穩居第一，不僅連續四年蟬聯年度成交冠軍，其單一品牌成交總量更追平排名第二至第五名指標建商總和，成為近年中台灣房地產市場最具代表性的品牌。

影／台泥明年才改選董事會 大股東辜仲諒今未現身

台泥今日舉行股東會，中信金控大股東辜仲諒近日三度公告加碼台泥，將持股一路攀升至7.53%，穩居第一大股東，辜仲諒動向受外界十分關注，但今日也沒有現身股東會。台泥明年才將進行董事會改選，對於明年改選後經營權是否變動，董事長張安平則回應表示，根據今年議案投票結果，並沒有受到挑戰。

中石化股東會通過728%容積率出售晶華廣場 陳瑞隆會後突辭董座

中石化今日舉行股東會，通過在與相關單位溝通獲准之前提下，以728%之容積率出售該京華廣場開發案土地，但董事長陳瑞隆會後則以完成階段性任務為由，辭去董事長職務。

股東轟台泥130億投資成黑洞 張安平：非今日投資明日獲利

台泥今天召開股東會，股東質疑，台泥2021年併購歐洲新能源子公司NHOA Energy，但NHOA私有化下市後市值蒸發逾...

「A7郵件之亂」中華郵政估6月初完成優化 下半年要補1,448人

中華郵政斥資逾200億元打造智慧物流園區，其中A7北台灣郵件作業中心啟用後出現郵件大亂狀況，對此，中華郵政22日表示，初期因作業流程、人力配置及設備磨合等因素，確實出現部分郵件延遲與作業混亂情況，但目前已逐步控制，民眾寄件與投遞時效均未受到影響，預計6月初前完成整體優化作業，全面回歸正常運作。

中石化高層異動！陳瑞隆股東會後請辭董事長 接班人選已備

中石化（1314）22日召開年度股東會，公司並於會後公告表示，在股東會會後，收到董事長陳瑞隆辭職書，陳瑞隆因個人生涯規劃之考量，決定辭任董事長之職務，辭任生效日為6月1日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。