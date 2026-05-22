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中石化高層異動！陳瑞隆股東會後請辭董事長 接班人選已備
中石化（1314）22日召開年度股東會，公司並於會後公告表示，在股東會會後，收到董事長陳瑞隆辭職書，陳瑞隆因個人生涯規劃之考量，決定辭任董事長之職務，辭任生效日為6月1日。
陳瑞隆表示，他本人在中石化的階段性任務已告一段落，過去所推動的各項改革與發展策略已步入正軌，將由優秀的專業經理人團隊持續執行。
中石化也說明，針對公司董事長職務接任安排，公司已有適當人選，將於內部充分討論後，依公司治理程序由董事會推舉確認，並依法公告。
陳瑞隆曾任經濟部部長、資訊工業策進會董事長等職務，於2012年起擔任中石化獨董、2020年正式出任中石化董事長。
中石化強調，接班規劃已納入整體人才發展策略，確保治理團隊的穩定性與延續性，並將以穩健踏實的步伐，持續為股東創造長期價值，並善盡企業公民責任，朝永續經營目標前進。
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