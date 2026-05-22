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國際生物多樣性日 永豐餘舊鐵橋濕地辦志工假期

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘在舊鐵橋濕地舉辦志工假期，呼應國際生物多樣性日。永豐餘／提供
永豐餘在舊鐵橋濕地舉辦志工假期，呼應國際生物多樣性日。永豐餘／提供

永豐餘（1907）特別選在22日國際生物多樣性日，在舊鐵橋濕地舉辦年度「志工假期」，邀請旗下同仁親手種植灌木與水草，透過優化濕地環境，為水鳥、昆蟲等多元物種打造更友善的棲息家園，進一步強化在地生態系統、提升生物多樣性，延續永豐餘逾20年來對這片濕地的深厚守護情懷。

本活動號召中華紙漿、永豐餘工紙、申豐特用應材、永豐紙業與捷比達等子公司，全省50多位同仁，包含高齡90歲的退休同仁，齊聚舊鐵橋濕地，頂著南臺灣的燦爛豔陽，投身種草志工的第一線體驗。現場分工各有巧思：同仁穿上青蛙裝踏入水域，踩進濕地泥濘裡，種下一株株印度莕菜，藉由浮葉植物拓展水雉賴以維生的棲地空間；還有同仁轉戰陸域，兩兩搭檔在岸邊合力種植原生灌木，藉由擴大植被面積增添遮蔭與隱蔽環境，為水鳥及其他生物留下共存空間。

時值水雉繁殖季節，監測影像捕捉到水雉爸爸「一打四」帶著幼鳥悠然散步的珍貴畫面，生動印證多物種共生環境成效。印度莕菜為水雉提供了築巢所需關鍵材料、適切隱蔽場所與充裕活動空間，讓水雉得以安心落腳、繁衍生息。

「期待我種下的印度莕菜開枝散葉，吸引更多水雉來這裡開派對。」一位同仁得知水雉現身消息後，難掩雀躍之情，隨即認真聆聽指導、全心投入種植。另一頭，來自高雄的在地同仁則笑說，日後要帶孩子回到舊鐵橋濕地，驕傲地指著自己親手種下的灌木，邊賞鳥邊野餐，留下屬於家人共同的記憶。

永豐餘表示，今年志工假期除了呼應國際生物多樣性日的精神，同仁親手種下的每一株植物，也將成為未來觀察濕地青碳變化的重要一環。永豐餘挹注濕地水源逾20年，長期支撐濕地高達90%生命水源。2025年更啟動臺灣首例「人工濕地草澤碳匯提升計畫」，目前已完成前期碳匯基線調查，此次種下的每株植物，皆將成為下一階段對照監測的關鍵樣本，目標於2027年提出臺灣首份淡水草澤減量方法學，為本土碳匯研究樹立重要里程碑。

舊鐵橋濕地昔日曾是一片荒蕪高灘地，如今已蛻變為兼具生態復育、環境教育與社區共融功能的重要場域。據統計，這裡迄今已觀察記錄到245種植物、150種鳥類及155種昆蟲。永豐餘在穩定供水之外，更鼓勵同仁擔任志工，並攜手各公協會共同耕耘。深度參與自然治理的堅持，已於2024年獲國際濕地科學家學會頒發「濕地卓越貢獻獎」，表彰永豐餘學院何壽川院長在推動濕地復育上扮演的關鍵角色，以及為濕地保育帶來的深遠影響。

對永豐餘而言，投入舊鐵橋濕地復育初衷始於水路的分享，進而把內部水循環擴展為生態循環與碳循環，逐步推進「醣經濟」下自然碳匯的實踐，透過濕地青碳的累積，印證企業與自然共生的可能性。未來，永豐餘將持續深耕守護舊鐵橋濕地，讓這片由產業活水灌溉的生態綠洲，成為臺灣應對氣候變遷的有感自然解方。

濕地 永豐餘

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