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台南30多萬戶老宅屋主好消息！「老宅延壽」補助申請6月開跑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員沈震東（右）總質詢關注台南即將啟動「老宅延壽」補助政策，台南目前30年以上老宅約有30多萬戶，僅由單一輔導團協助，量能是否足夠。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員沈震東（右）總質詢關注台南即將啟動「老宅延壽」補助政策，台南目前30年以上老宅約有30多萬戶，僅由單一輔導團協助，量能是否足夠。記者吳淑玲／翻攝

台南老宅延壽」補助政策預計6月上路，市議員沈震東在議會總質詢時指出，中央政策延宕近半年才準備上路，市府雖成立輔導團，但面對全市超過30萬戶屋齡30年以上老宅，擔憂基層量能不足、申請塞車，甚至可能衍生修繕價格哄抬等問題，要求市府提前做好配套。

市府工務局表示，為協助民眾了解申請流程與準備資料，將成立地方輔導團，提供申請諮詢、法規說明、施工規劃與技術建議等服務，協助住戶順利完成修繕。預計6月底前完成地方輔導團就位，後續將公告受理方式與申請細節，鼓勵符合資格的市民踴躍申請，讓老宅住得更安心、更長久。

工務局代理局長王建雄 表示，目前高雄已率先公告受理，台南預計6月下旬啟動申請作業，受理期限至2027年12月31日止。依中央規定，申請案件須為屋齡30年以上建物，並完成結構安全評估後，才能提出補助申請。

沈震東指出，37個行政區僅由單一輔導團協助，恐怕出現申請進度延宕等情形，甚至讓基層公務員承受過大壓力。另補助雖由中央提供65%，但地方仍須負擔配合款，恐排擠其他市政建設。

此外，沈震東也憂心，補助政策上路後，恐出現建築師、技師與修繕工班供不應求情況，進一步推升修繕價格，甚至有業者藉機炒作。他舉例指出，過去節能補助政策就曾出現「有補助卻沒比較便宜」的情況，擔心老宅延壽補助最後變成「有補跟沒補差不多」。

工務局指出，市府預計下旬公告受理申請，申請條件以「30年以上合法建築物」為原則，並須完成結構安全性能評估。其中，公寓申請人須由管理委員會、管理負責人或全體區分所有權人推派代表提出；透天住宅則由全體所有權人共同推派代表申請。

補助對象分為「4至6層樓公寓」及「6樓以下透天住宅」兩大類，最高可補助實際修繕經費65%，但不得超過各項補助上限。以公寓大樓為例，可申請公共空間修繕，包括外牆立面整修、樓梯間改善、公共管線更新、屋頂防水隔熱、增設無障礙設施及外掛式冷氣管線安全改善等；住戶室內部分，也可依需求申請居家安全、無障礙設施或管線更新等補助。

至於6樓以下透天住宅，則可申請外牆立面整修、屋頂防水隔熱、空調外掛管線安全改善及無障礙設施改善等項目，並可搭配室內管線更新及必要裝修，協助老屋機能改善。

議員擔心量能問題，工務局回應，市府將依中央規劃成立輔導團，協助民眾辦理申請、文件準備與程序說明，希望簡化流程，降低民眾申請門檻，目前規劃以單一團隊統籌，但仍須視實際人力配置與需求調整。

王建雄說，老屋各案修繕規模與需求差異大，未必會全面推升市場價格，但坦言目前營建市場確實存在缺工問題，市府也會持續關注後續市場變化。

沈震東呼籲，市府應加強跨局處協調與宣導，避免民眾因不熟悉程序而錯失申請機會，也不要讓政策因量能不足導致「嚴重塞車」，影響民眾對政策的觀感與實際受益。

老宅 台南

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