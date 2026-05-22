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台泥三元電池廠去年火災後 張安平：Molicel 品牌上半年營運可轉正

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）22日召開股東會，董事長張安平被股東問到旗下電芯品牌Molicel的發展。他強調，三元電池廠如果沒有發生火災，去年就轉正了，今年Molicel品牌的營運上半年估下來絕對是正的。張安平也透露目前最少三家公司在跟Molicel洽談願意投資。

台泥高雄小港的三元電池廠去年7月發生火災後，造成公司逾百億損失，張安平表示，張安平強調，三元廠清理大概還要半年，目前並無重新建廠的計畫，但是Molicel有一個能量密度跟能量放度最高的電池製程，已經設計完畢，正在做實驗線。

張安平也在股東會上坦言，過去一年經歷許多挑戰，尤其三元能源科技火災，導致台泥罕見出現虧損，他強調自己為董事長完全承擔責任，「50年職業生涯裡面，這是我覺得很大的錯誤。」 他表示自己是很傷心的，好不容易花五年時間做好，結果燒掉了，但現在小規模的實驗廠仍在走，也有投資人表現出意願。

此外，台泥今年迎接成立80周年，張安平表示，越是數位化的世界，越需要龐大的實體基礎設施，因為AI並不漂浮在空中，每一次運算的背後，都需要資料中心、電網、儲能、港口、冷卻系統與道路的真實支撐，而這些最終都離不開混凝土。

張安平分析，能源轉型本質是一場大型土木工程。世界未來需要的混凝土可能比過去更多，但全球已不再接受高碳、短壽命、只追求低價的舊式材料。水泥產業正站在新的歷史轉折點。

他表示，如果水泥僅被視為一般商品，將受到能源與碳成本的極大限制；但若能成功蛻變為「低碳、智慧化、長壽命、可循環」的材料平台，水泥產業不僅不會衰退，更將重新成為人類文明的核心基礎。

張安平強調，轉型必走不可。至於有股東建議台泥轉換產業類別變成循環能源股，張安平語重心長地說，我們對於1101這個代碼是有點取捨的。

張安平引述歷史指出，19世紀時鐵路改變了世界，當時最值錢的不是火車，而是「路權」─誰掌握路權，誰就掌握工業文明的血脈。他分析而到了今天，隨著歐洲橋梁、高速公路與港口進入更新週期，加上AI資料中心、離岸風電、大型儲能與電網升級的推動，新的「路權」已經演變為：能源接入能力、電網容量、工業土地、水資源以及低碳基礎設施。未來真正稀缺的，是有能力被長期穩定使用的能源，未來的大型工業平台包括廠區將轉型為能源節點與基礎設施平台。

台泥 火災 張安平

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