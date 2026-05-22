台泥股東會／聚焦歐洲雙軌布局 全球土地帳面價提升1.6倍至663億元

台泥（1101）22日召開股東常會，發表今年的營運聚焦在歐洲低碳水泥、新能源雙軌布局。總經理程耀輝以台、陸、歐同業在股市的每股市值與淨值平均值對比指出，2025年初至今大陸股市平均 0.46 倍、台灣平均 0.82 倍，歐洲平均達 1.64 倍，證實台泥選擇走向歐洲，能讓低碳與綠能能力在更重視永續的資本市場中獲得肯定。

此外，隨著台泥在歐洲的積極布局，集團掌控土地資產價值也正倍數放大，程耀輝表示，自2024年併入土耳其OYAK與葡萄牙Cimpor兩公司後，台泥全球實體資產明顯擴大，土地面積由1,900萬平方公尺擴大2倍至3,980萬平方公尺。土地帳面價值按保守原則以歷史成本列帳，去年小幅度調節非核心地區土地後，仍由2023年的新台幣423億元提升1.6倍至2025年的新台幣663億元，台灣占比從70%，降至44%。

台泥今日舉行股東會前，由於中信金控大股東辜仲諒去年底以來三度加碼台泥，持股一路攀升至7.53%，穩居第一大股東，不過，台泥明年才進行董事會改選，辜仲諒今日未出席股東會。

台泥董事長張安平股東問到經營團隊是否穩定時，他回應，從今天各議案投票結果，都以93%、94%通過，似乎沒有太大的挑戰。台泥發言人葉毓君指出，今年股東會約有73%的股東委託公司代為行使股權，去年有一席董事補選時委託公司的大概是68%，前一年董事會改選時大約也是73%，其實並沒有甚麼特殊起伏。也代表股東們對經營團隊的穩定託付與期待。

台泥日前預告，正透過三大投行協助旗下荷蘭子公司TCC(Dutch) Holdings B.V.與海外業務在歐洲資本市場掛牌，目標今年底前完成上市，預計可能稀釋約15%的股權。台泥今日股東會，公司也特別針對歐洲事業發展進度說明。

程耀輝表示，根據2026年第1季最新數據顯示，台泥在歐洲市場營收占比已高達 42%，超越台灣市場的 38%，中國大陸占比已降至低於兩成（大陸 19.47%、香港 0.1%），歐洲子控股公司營收規模達 19 億歐元，歐洲已正式成為台泥最核心的獲利與成長動能。

台泥在土耳其水泥產能2,400萬噸、市占16%、產能利用率80%，可支援鄰近中亞與東歐未來重建需求。台泥在葡萄牙水泥年產能達1,120萬噸，市占率約52%，目前產能利用率約50%。在歐洲低碳轉型趨勢下，已開始進入英法低碳水泥市場。程耀輝也透露，台泥目前在歐洲還有一至兩個具高度策略互補性的投資機會正在審慎評估中，期許未來能進一步強化歐洲布局深度。

在新能源方面，台泥旗下的 Atlante 公司的複合平台，已在南歐與瑞士累積超過 1,000 座快充站與 4,000 個充電點；EnergyArk儲能充電產品已與法、葡、義等主要大型商場簽署逾 331 份合約，全球 NHOA 能源平台更累積近 5,000 MWh 在線與在建容量。

看準綠色物流商機，Atlante正式跨入 HDV 重型電動卡車快充市場，提供 Scope 3 減碳管理端到端解決方案，並成功簽約布局三座阿爾卑斯山跨境走廊重點充電站，包含馬達萊娜山口（Colle della Maddalena）、辛普倫山口（Simplon Pass）、阿普里卡山口（Aprica Pass）等關鍵交通要道，全面連接「義大利－法國」及「義大利－瑞士」的西歐重卡物流大動脈，全面加速台泥由水泥製造者邁向新能源科技探索者的太極雙軌布局。

程耀輝表示，台泥在葡萄牙的Cimpor水泥公司，因為降碳低於政府的要求，所以拿了最高時候將近有240萬噸的碳權，若以每噸70歐元價格計算，約等於1.68億歐元的碳權價值。但是在張安平要求下未列入資產負債表及損益表內，僅以保守原則附註揭露。