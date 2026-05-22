摩斯母公司 安心食品去年 EPS 2.45元 現金股利1.2元

安心食品（1259）(摩斯漢堡)22日舉辦股東常會，過程圓滿順利。2025年合併營收為新台幣(以下同)60.62億元，較同期成長0.27%，歸屬母公司業主淨利0.79億元，合併淨利較同期成長19.68%，EPS為2.45元，每股配發1.2元現金股利，以長期穩定的股利政策回饋股東。

本次股東會圓滿完成董事改選，通過董事名單包括黃茂雄、龔仁文、張炯昌、黃尚莉、高順興、福光昭夫、平林篤及新提名董事河本哲也，獨立董事則由劉維琪、新提名之陳錦生與林瑟宜擔任，持續強化董事會專業職能。

今年適逢安心食品成立35周年，公司積極推動服務流程科技化，在消費端全面升級服務體驗，除導入自助取餐櫃外，預計6月將推出摩斯自動販賣機，以及外賣餐車行動POS系統與櫃台叫號機，打造全方位的用餐體驗，亦持續推出新店型及特色店，滿足不同客群需求。

在營運管理方面，安心食品持續透過智慧設備與製程優化，陸續導入煎蛋機、煮茶機、封膜機及直立式麵包機等設備，實現「化繁為簡」，兼顧效率提升與餐點品質穩定。

截至5月底，全台門市總數已達298家，公司持續推動汰弱換強策略與店型升級計畫，並優先針對營運逾15年的門市進行改裝優化，持續提升顧客用餐體驗與營運效能。

5月新進駐信義商圈微風南山店及台中逢甲商圈河南逢甲店，持續拓展重要商圈，近期將陸續完成新店公所店、台中文心店及嘉義耐斯店改裝換新，以嶄新店貌服務消費者。此外，高鐵沿線據點包括新竹、嘉義及左營門市皆已完成改裝，高鐵桃園門市亦於5月底完成升級改裝，透過持續優化門市環境與服務品質，強化品牌競爭力，打造更舒適便利的消費體驗。

安心食品成立的食品檢驗中心為台灣速食業唯一取得TAF及TFDA雙認證檢驗中心的業者，我們始終堅持「食安第一」，透過「生產履歷、在地食材、契作農場」的綠色採購政策深耕在地。全台門市每年榮獲各縣市餐飲衛生評鑑優級認證，此外，安心食品長期獲頒天下永續公民獎、TCSA台灣百大永續典範企業獎、人才發展領袖獎、社會共融獎及中高齡友善職場認證等ESG獎項，深獲各界肯定。

展望未來，安心食品將以在地農漁產為基礎，布局全球供應鏈，實現從產地到餐桌的新鮮美味。於屏東長治鄉農業生物科技園區設立生產基地，預計2026年正式啟用，強調食材溯源與契作模式，並結合屏東產地優勢建置物流中心，串聯宅配與電商，推動虛實整合發展。未來消費者將可享用來自安心農科廠生產的優質商品，進一步開創商業新模式，強化營收成長動能，為下一個35年奠定穩健基礎。