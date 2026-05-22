安心股東會／6月將推出摩斯自動販賣機 持續老店升級改裝計畫

安心（1259）22日舉辦股東常會，由董事長黃茂雄主持，並進行董事改選。公司表示，旗下摩斯漢堡除導入自助取餐櫃外，預計6月將推出摩斯自動販賣機，以及外賣餐車行動POS系統與櫃台叫號機，打造全方位的用餐體驗，亦持續推出新店型及特色店，滿足不同客群需求。

安心股東會通過去年財報，2025年合併營收60.62億元，較同期成長0.27%，稅後純益0.79億元，較同期成長19.68%，EPS為2.45元。股東會並通過每股配發1.2元現金股利，以及董事改選，包括黃茂雄、龔仁文、張炯昌、黃尚莉、高順興、福光昭夫、平林篤續任，及河本哲新任，獨立董事則由劉維琪續任，以及陳錦生、林瑟宜新任，持續強化董事會專業職能。

在營運管理方面，安心食品持續透過智慧設備與製程優化，陸續導入煎蛋機、煮茶機、封膜機及直立式麵包機等設備，實現「化繁為簡」，兼顧效率提升與餐點品質穩定。截至5月底，摩斯漢堡全台門市總數已達298家，公司持續推動汰弱換強策略與店型升級計畫，並優先針對營運逾15年的門市進行改裝優化，持續提升顧客用餐體驗與營運效能。

其中，摩斯漢堡5月新進駐信義商圈微風南山店及台中逢甲商圈河南逢甲店，持續拓展重要商圈，近期將陸續完成新店公所店、台中文心店及嘉義耐斯店改裝換新，以嶄新店貌服務消費者。此外，高鐵沿線據點包括新竹、嘉義及左營門市皆已完成改裝，高鐵桃園門市亦於5月底完成升級改裝，透過持續優化門市環境與服務品質，強化品牌競爭力。

展望未來，安心表示，將以在地農漁產為基礎，布局全球供應鏈，實現從產地到餐桌的新鮮美味。於屏東長治鄉農業生物科技園區設立生產基地，預計2026年正式啟用，強調食材溯源與契作模式，並結合屏東產地優勢建置物流中心，串聯宅配與電商，推動虛實整合發展，進一步開創商業新模式，強化營收成長動能。