新保榮獲 Bio-Power 30×30 生物多樣性行動影響力獎

新光保全以「農田生態共築與生物多樣性復育行動計畫」獲得「Bio-Power 30×30 生物多樣性行動影響力獎」肯定，展現企業從核心本業出發，跨域投入環境永續與自然共融的實踐成果，從安全守護逐步走向生態共創，展現企業自然行動影響力。

由環境友善種子、優樂地永續及三人恆好共同舉辦的第四屆「2026生物多樣性行動論壇」，串聯內政部國家公園署、國際珍古德協會、聯合線上倡議家及TVBS聯利媒體股份有限公司共同倡議，並同步揭曉首屆「Bio-Power 30×30生物多樣性行動獎」，表揚以具體行動回應全球生物多樣性目標的企業典範，展現生物多樣性已逐漸成為企業韌性與永續競爭力的重要關鍵。

新光保全表示，面對氣候變遷與自然資本流失風險，企業永續已不再僅止於減碳與資訊揭露，而是需要重新建立企業與土地、生態及社會之間更長期且深度的連結。多年來，新光保全從有機稻米契作與食農教育出發，逐步延伸至獨居蜂棲地建置、農業廢棄物循環利用、生物炭應用及珊瑚復育等行動，逐漸形成從農田到海洋的循環永續路徑。

本次獲獎以「友善農田生態圈」為核心，串聯企業員工、在地農友、學校及合作夥伴共同參與，包括農業部永續司、花蓮區農業改良場、青出宜蘭農業運銷合作社、野野有限公司、新光人壽慈善基金會、光泰環能、BlueTrend藍色脈動，以及參與計畫的新光保全同仁與家庭。透過跨域協作與長期投入，讓每一個小小行動，逐步累積成真正的影響力。

新光保全指出，這份獎項不僅是一份肯定，更是一份提醒。永續的改變，往往來自願意長期投入與持續行動的人。企業從守護安全出發，逐步走進農田、生態與社區，希望透過獨居蜂、生物炭及食農教育等行動，讓企業的力量不只守護城市，也能回應土地與環境的需求。

未來，新光保全將持續結合科技應用、環境教育與跨域合作，深化自然正向行動，攜手更多夥伴共同打造具韌性與共好的永續未來，讓守護不只發生在城市，也延伸到土地與生態。