義大利國慶酒會登場 台中市府深化台義經貿文化交流

義大利經濟貿易文化推廣辦事處於台北君品酒店舉辦「義大利國慶日酒會」，各界貴賓齊聚共襄盛舉。台中市政府經濟發展局長張峯源代表市長盧秀燕出席，與義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文及各界人士交流互動，持續深化台中與義大利在經貿、文化、觀光及產學等領域的合作與友好關係。

張峯源表示，義大利是臺灣在歐洲的重要經貿夥伴，2025年台義雙邊貿易額達60.8億美元。其中，台灣出口至義大利約20.7億美元，主要為半導體、資通訊產品、金屬材料及運輸工具零組件；自義大利進口40.2億美元，則以半導體設備、機械設備、醫藥及精品消費品為主，雙方經貿往來密切。

張峯源指出，台中與義大利近年在產業與學術交流上也持續深化，包括上銀科技於義大利設立子公司，展現台中精密機械產業鏈結歐洲高階製造市場的實力；逢甲大學亦與義大利4所建築設計名校簽署合作備忘錄(MOU)，促進建築設計、城市美學及高等教育人才交流，進一步深化台義合作基礎。

張峯源也說明，除了經貿與產學合作外，台中擁有許多兼具特色與創意的義式餐廳，展現台中多元飲食文化魅力。

自去年起，市府與義大利經濟貿易文化推廣辦事處攜手推動美食慶典經濟，龍博文代表不僅參與台中鍋烤節形象影片拍攝，也於活動期間親自抽出台中鍋烤節萬元抵用券及義大利國際來回機票得主，透過美食、觀光與文化交流，進一步拉近台中與義大利之間的城市情誼。

經發局表示，「台中鍋烤節」已逐步建立「美食慶典經濟」城市品牌，串聯餐飲產業、觀光旅遊及國際交流。2025年活動共吸引658組台中在地店家參與，總投票數突破566萬票，較前一年成長逾13%，有效帶動城市觀光與餐飲消費動能。

今年活動邁入第四屆，市府也將持續透過城市品牌活動，拓展國際美食文化交流，展現台中多元包容的城市魅力。

經發局補充，這項國慶日酒會活動，包括外交部政務次長吳志中及各界代表均出席參與。未來市府也將持續以城市品牌活動作為國際交流平台，深化與各國在經貿、文化及民間層面的合作，讓世界看見台中。

外交部政務次長吳志中致詞。中市經發局提供