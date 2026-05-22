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北市府將撤銷京華城20%容積獎勵 中石化：不影響土地出售決議

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中石化22日召開年度股東常會，會中通過出售該京華廣場開發案土地決議。中石化提供
中石化22日召開年度股東常會，會中通過出售該京華廣場開發案土地決議。中石化提供

中石化（1314）22日召開年度股東常會，會中通過決議，在與相關單位溝通獲准之前提下，以728%之容積率出售該京華廣場開發案土地，以充實營運公司營運資金、償還金融機構借款，並降低不確定性對財務之影響。至於媒體報導指出，北市府將撤銷京華城20%容積獎勵，中石化也表示，不影響股東會通過的決議。

據悉，台北市長蔣萬安列席台北市議會進行專案報告時，針對京華城案違法容積獎勵後續處理進度表示，都發局調查小組召集會議委員已做出建議撤銷，待會議紀錄等程序走完，將發文通知鼎越開發，撤銷20%容積獎勵。

針對以上報導，中石化表示，不影響今日股東會所通過關於土地出售的決議。目前未收到市府公文，待收受後會與專業律師討論後續因應，並將以維護公司與股東權益為優先核心。

至於未來營運方向，中石化也表示，將持續推進「石化事業轉型」及「土地資產活化」雙向策略，提升整體營運效能與競爭力。

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