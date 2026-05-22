「棄房入股」潮下這10區仍熱賣 A7重劃區月均成交衝31戶

根據591新建案統計近一年全台十大熱門交易重劃區，新北、桃園共有8個重劃區銷況突出，前三名中，居冠的桃園龜山「A7站重劃區」，每月平均成交最多31.6戶，較去年同期大增25戶，成長相當驚人。

緊追在後的新北三重「仁義重劃區」，每月平均可去化19.3戶，另外第三名「A20興南重劃區」則是14.1戶，較去年同期年增戶數皆來到雙位數，在台股獨強、房市瑟瑟發抖之際，表現格外引人注目。

591新建案分析，自2024年下旬房市步入盤整深水區，交易始終未見起色，如今又碰上台股鋒頭十足，在「棄房入股」氛圍催化下，部分購屋族躊躇不前，資金更是大量出走，導致房市走得掙扎。

不過目前已有部分區域自谷底反彈，原因除了地段、開價等誘因足夠強烈之外，區內個案能在銷售蜜月期就創造大量成交，更成為支撐交易的一大關鍵。

賣最好的A7重劃區，目前整體供給量變化不大，買氣能大幅上衝，一來有新北新莊、泰山周邊剛性族群支撐，再來今年初才正式公開的指標案「長耀辰」，由於格局、開價及地段等條件皆符合市場預期，有效吸引大量消費者買單，不只曾繳出單周來人破百組的成績，更一掃當地新案近期低迷的銷況。

亞軍仁義重劃區，由於與北市僅一橋之隔，坐收蛋黃買盤之利，再加上區內開發飽和，整體供給戶數十分有限，在物以稀為貴的票房保證下，即便新案成交行情已是坐7望8，但因與北市行情仍有價差的關係，基本上一有新案釋出都相當搶手，月均去化直逼20戶，是雙北交易最亮眼的區塊之一。

曾被網友戲稱為青埔後花園，本次季軍的A20興南重劃區，隨著青埔核心區塊房價飆漲，其價差優勢逐漸顯露，再加上機捷、中豐北交流道等交通機能，吸引建商與置產客卡位，市場關注度已今非昔比，從推案戶數直逼2000戶、年增幅近7成就可見一斑，這次去化表現強勁，主要也是受惠「鼎藏天空樹」等指標案在短時間的大量交易，進而帶動區內成交水準向前衝。

值得一提，中南部僅台中「捷運機廠」及台南「九份子」兩區表現相對突出，其中後者自南科話題退燒後，建商推案轉為低調，前年只有零星透天案進場支撐，供給水位幾乎乾涸。不過在醞釀一年之後，近期陸續開始有「悦讀耶魯」、「一字得」、「皇龍天韻」等量體逾百戶的大樓案公開，才帶動推案戶數年增率爆增，順勢帶動交易量稍稍回穩。

591新建案總編輯李忠哲表示，目前台股吸力太強，自住客猶豫期又相對拉長。即便是表現較為突出的區域，幾乎都是靠母雞帶小雞撐著，亦即少數強力個案拉抬平均水準所致，多數重劃區的銷況仍處於不及格的狀態，且隨著下半年選舉期到來，價量恐怕欲漲不易，今年想要轉守為攻仍有困難。