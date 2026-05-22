快訊

高教降維／設計系大四「不會畫樓梯」教授無力告別教職

AI 體系再噴發！台股大漲899點、收42,267點 台積電收高25元

全國首例！關西鎮今通過將發放「石油津貼」 每人5000元

聽新聞
0:00 / 0:00

「棄房入股」潮下這10區仍熱賣 A7重劃區月均成交衝31戶

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據591新建案統計近一年全台十大熱門交易重劃區，新北、桃園共有8個重劃區銷況突出，前三名中，居冠的桃園龜山「A7站重劃區」，每月平均成交最多31.6戶，較去年同期大增25戶，成長相當驚人。

緊追在後的新北三重「仁義重劃區」，每月平均可去化19.3戶，另外第三名「A20興南重劃區」則是14.1戶，較去年同期年增戶數皆來到雙位數，在台股獨強、房市瑟瑟發抖之際，表現格外引人注目。

591新建案分析，自2024年下旬房市步入盤整深水區，交易始終未見起色，如今又碰上台股鋒頭十足，在「棄房入股」氛圍催化下，部分購屋族躊躇不前，資金更是大量出走，導致房市走得掙扎。

不過目前已有部分區域自谷底反彈，原因除了地段、開價等誘因足夠強烈之外，區內個案能在銷售蜜月期就創造大量成交，更成為支撐交易的一大關鍵。

賣最好的A7重劃區，目前整體供給量變化不大，買氣能大幅上衝，一來有新北新莊、泰山周邊剛性族群支撐，再來今年初才正式公開的指標案「長耀辰」，由於格局、開價及地段等條件皆符合市場預期，有效吸引大量消費者買單，不只曾繳出單周來人破百組的成績，更一掃當地新案近期低迷的銷況。

亞軍仁義重劃區，由於與北市僅一橋之隔，坐收蛋黃買盤之利，再加上區內開發飽和，整體供給戶數十分有限，在物以稀為貴的票房保證下，即便新案成交行情已是坐7望8，但因與北市行情仍有價差的關係，基本上一有新案釋出都相當搶手，月均去化直逼20戶，是雙北交易最亮眼的區塊之一。

曾被網友戲稱為青埔後花園，本次季軍的A20興南重劃區，隨著青埔核心區塊房價飆漲，其價差優勢逐漸顯露，再加上機捷、中豐北交流道等交通機能，吸引建商與置產客卡位，市場關注度已今非昔比，從推案戶數直逼2000戶、年增幅近7成就可見一斑，這次去化表現強勁，主要也是受惠「鼎藏天空樹」等指標案在短時間的大量交易，進而帶動區內成交水準向前衝。

值得一提，中南部僅台中「捷運機廠」及台南「九份子」兩區表現相對突出，其中後者自南科話題退燒後，建商推案轉為低調，前年只有零星透天案進場支撐，供給水位幾乎乾涸。不過在醞釀一年之後，近期陸續開始有「悦讀耶魯」、「一字得」、「皇龍天韻」等量體逾百戶的大樓案公開，才帶動推案戶數年增率爆增，順勢帶動交易量稍稍回穩。

591新建案總編輯李忠哲表示，目前台股吸力太強，自住客猶豫期又相對拉長。即便是表現較為突出的區域，幾乎都是靠母雞帶小雞撐著，亦即少數強力個案拉抬平均水準所致，多數重劃區的銷況仍處於不及格的狀態，且隨著下半年選舉期到來，價量恐怕欲漲不易，今年想要轉守為攻仍有困難。

全台重劃區進場新案銷售變化。資料來源／591新建案
全台重劃區進場新案銷售變化。資料來源／591新建案

重劃區 三重 桃園 台股

延伸閱讀

主打療癒系綠建築 每坪破百萬「信義富境」端送裝潢優惠衝買氣

鶯歌建案開5字頭、3個月賣百戶 范秉豐揭熱銷關鍵

獨居潮來了！「一人宅」十年暴增92萬、每三戶就有一戶

潤隆今年推案、完工量均衝百億 總座：買氣回溫這招是必備條件

相關新聞

中石化股東會／通過以728％容積率出售京華廣場土地 持續推動石化轉型

中石化（1314）22日召開年度股東常會，由董事長陳瑞隆主持。會中通過議案，在與相關單位溝通獲准之前提下，以728%之容積率出售該京華廣場開發案土地，以充實營運公司營運資金、償還金融機構借款，並降低不確定性對財務之影響。

台泥三元電池廠去年火災後 張安平：Molicel 品牌上半年營運可轉正

台泥（1101）22日召開股東會，董事長張安平被股東問到旗下電芯品牌Molicel的發展。他強調，三元電池廠如果沒有發生火災，去年就轉正了，今年Molicel品牌的營運上半年估下來絕對是正的。張安平也透露目前最少三家公司在跟Molicel洽談願意投資。

台泥股東會／聚焦歐洲雙軌布局 全球土地帳面價提升1.6倍至663億元

台泥（1101）22日召開股東常會，發表今年的營運聚焦在歐洲低碳水泥、新能源雙軌布局。總經理程耀輝以台、陸、歐同業在股市的每股市值與淨值平均值對比指出，2025年初至今大陸股市平均 0.46 倍、台灣平均 0.82 倍，歐洲平均達 1.64 倍，證實台泥選擇走向歐洲，能讓低碳與綠能能力在更重視永續的資本市場中獲得肯定。

摩斯母公司 安心食品去年 EPS 2.45元 現金股利1.2元

安心食品（1259）(摩斯漢堡)22日舉辦股東常會，過程圓滿順利。2025年合併營收為新台幣(以下同)60.62億元，較同期成長0.27%，歸屬母公司業主淨利0.79億元，合併淨利較同期成長19.68%，EPS為2.45元，每股配發1.2元現金股利，以長期穩定的股利政策回饋股東。

安心股東會／6月將推出摩斯自動販賣機 持續老店升級改裝計畫

安心（1259）22日舉辦股東常會，由董事長黃茂雄主持，並進行董事改選。公司表示，旗下摩斯漢堡除導入自助取餐櫃外，預計6月將推出摩斯自動販賣機，以及外賣餐車行動POS系統與櫃台叫號機，打造全方位的用餐體驗，亦持續推出新店型及特色店，滿足不同客群需求。

台中高價宅交易王出爐 這家建商4年640筆「2~5名總合」

根據實價登錄資料，自2022年包含預售完整實價登錄起，至今四年間，台中4,000萬元以上高價住宅市場，由雙橡園開發以累計640筆成交量穩居第一，不僅連續四年蟬聯年度成交冠軍，其單一品牌成交總量更追平排名第二至第五名指標建商總和，成為近年中台灣房地產市場最具代表性的品牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。