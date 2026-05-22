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中石化股東會／通過以728％容積率出售京華廣場土地 持續推動石化轉型

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中石化22日召開股東會，由董事長陳瑞隆主持。中石化提供
中石化22日召開股東會，由董事長陳瑞隆主持。中石化提供

中石化（1314）22日召開年度股東常會，由董事長陳瑞隆主持。會中通過議案，在與相關單位溝通獲准之前提下，以728%之容積率出售該京華廣場開發案土地，以充實營運公司營運資金、償還金融機構借款，並降低不確定性對財務之影響。

針對媒體對於北市府將撤銷京華城20%容獎之報導，中石化則表示，不影響今日股東會所通過關於土地出售的決議。目前未收到市府公文，待收受後會與專業律師討論後續因應，並將以維護公司與股東權益為優先核心。

至於未來營運方向，中石化也表示，將持續推進「石化事業轉型」及「土地資產活化」雙向策略，提升整體營運效能與競爭力。

中石化總經理陳穎俊於會中表示，2025年度受全球產能供過於求、中國大陸產能擴充及美國對等關稅等多重不利因素影響，終端市場需求縮減並持續觀望，導致公司兩大主力產品銷售價格下跌。去年度合併營收192.17億元，稅後淨損29.89億元，每股虧損0.78元。

陳穎俊表示，面對嚴峻的產業環境，經營團隊已積極啟動多項措施減少虧損並進行最適化運營操作，今年第1季本業虧損已有改善，部分產品於3至4月已轉為獲利。

為提升整體營運效能與競爭力，中石化持續推進「石化事業轉型」及「土地資產活化」雙向策略。在石化本業方面，頭份廠己內醯胺生產製程基於生產成本長期競爭考量，經由經營團隊審慎評估已不具經濟效益，董事會已決議將頭份廠己內醯胺第2線及尼龍粒工場停止生產並進行除役。

中石化指出，未來石化事業將聚焦於半導體、能源材料與通訊產業等高值化關鍵化學品（如電池安全添加劑、高頻低介電樹脂及微通道氫化技術等），並積極推動AI深化應用與數位轉型。

在土地資產活化方面，除了持續活化現有國內投資性不動產，針對重要子公司鼎越開發所屬之台北市京華廣場開發案土地，此次股東會亦通過授權董事會，在與相關單位溝通獲准之前提下，擬以728%之容積率出售該開發案土地，以充實公司營運資金、償還金融機構借款並降低不確定性對財務之影響。

此外，為進一步提升公司治理與強化董事會對整體風險之監督職能，公司將原「審計委員會」更名為「審計暨風險管理委員會」，並於本次股東會決議通過公司章程明訂增列涵蓋其公司風險控管機制之職權。考量114年度因無獲利，決議本年度不分派股息紅利及員工、董事酬勞，以保留營運資金彈性。

中石化會股東會中承認114年度營業報告書、財務報表與盈餘分配案（不分派股利），並通過修正「公司章程」部分條文以強化風險管理，以及重要子公司鼎越開發處分土地等多項重大討論案。

展望未來，中石化將持續落實工安環保與永續發展，爭取ESG貸款優惠利率以穩健財務結構。面對地緣政治與產業政策的快速變化，公司將靈活調整資源配置，穩健推進各項轉型行動，實現經營韌性，持續創造長期的企業價值。

營收 中石化 京華城

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