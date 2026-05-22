公園綠海「立體化」！台中單元二新地標吸引網友朝聖

台中是全台建築美學發展最蓬勃的城市，不只公有建築屢創全台首例，住宅也不斷挑戰極致工藝。近期台中討論度最高的，是精銳建設位於單元二「精銳Sky One」，個案挑戰複雜的建築工藝，為確保實現圖紙上高難度的美學，施工前還導入1：1實體試作。

「精銳Sky One」位於龍富路、公益路口，正臨15,000坪黎新公園第一排，不同於其他建築，個案以「遊艇曲線」概念設計外觀，將陽台打造有如遊艇的船頭甲板，透過戶戶錯層種樹，讓外觀展現綠海波濤壯闊的律動感。

值得一提的是，個案陽台沒有直角，由香檳金屬包覆，包板則由專屬3D訂製機器製作，總計6,000片，每片都經過12道工序，含4層塗膜與3次高溫烘烤，再按專屬編號，以人工一片片組裝，然後結合高強度鋼筋施作支撐結構，由於工法困難，為求精準，精銳在還另外打造一間房子，以1：1先行實體試作。

而如此設計，讓個案結完美合公園，將萬坪公園綠海「立體化」延伸至建築，也讓建案在網路掀起熱議，吸引許多人拍照朝聖。

精銳建設協理張俊偉表示，精銳建設成立30年，一直追求創新，不只在建築外觀設計上要求高質感，也從不重複，在格局、建材及售後服務也都要求高品質。

「精銳Sky One」公設就選擇與美國團隊Wimberly Interior.合作，綠化也從外部延伸至內部公設大廳，攜手木荷景觀及CNFlower打造精緻美感，以「低密度、高綠覆、藝術生活化」的理念打造具增值潛力的建築作品。

張俊偉表示，目前該案已交屋，導入的AI智能機器人，具備自動呼叫電梯、外送送達提醒、防止誤取等功能，讓住戶在家即可收取外送餐點，實現便利生活。

張俊偉表示，當民眾買房重回「剛性購屋、自住當道」，市場進入汰弱留強的白熱化競爭，房地產正式邁入追求品牌稀缺與獨特性時代，唯有不可複製、具備建築工藝特色的產品，才能在市場洗牌中脫穎而出。

張俊偉分析，台中新興重劃區房價已進入每坪單價7、8字頭，高資產客群對建築的期待已從「地段」稀缺性再昇華「極致工藝」、「軟體服務」。當前大環境缺工嚴重，越難蓋，越保值，多數建商傾向簡化設計以縮短工期、降低風險，只有少數的建商願意挑戰外觀高難度的宜居建築，具備抗跌與增值力。

精銳Sky One。圖／業者提供

精銳Sky One 讓綠意立體化。圖／業者提供