響應國際生物多樣性日 陽明海運臺東池上復育原生樹種

陽明海運落實維護生物多樣性暨零毀林承諾，並響應政府「2050淨零排放」政策目標，將生態保育行動由藍色海洋延伸至陸地，於臺東池上辦理新植造林活動，並邀請同仁共同參與植林行動，首梯次活動由蔡豐明董事長、董事會成員與經營團隊共同參與，期盼藉由林地導覽及親手植樹之體驗，了解森林復育在自然碳匯之潛力與維持生物多樣性之重要地位，並展現企業與自然共生共榮的決心。

首梯植林活動於5月16至17日於臺東縣池上鄉牧野段土地舉辦，該處土地由「元杉森林」專業團隊依循環境部自願減量專案之新植造林方法學，重新引入黃連木、光蠟樹、台灣黑檀與相思樹等優良原生樹種，目前林地已成功種下3,918株苗木，同時也需要透過不間斷的刈草、補植等行動，維持樹苗之整體存活率。

蔡豐明董事長表示，本次親自參與苗木補植，不僅是企業高層對ESG承諾的具體實踐，更是支持國家推動自然碳匯發展、邁向2050淨零排放目標之實質行動。

此外，5月22日更是國際生物多樣性日，陽明海運呼應聯合國第五屆環境大會定義之自然解方概念，期待透過自然生態系的保育及修復，提升對於整體氣候變遷之調適韌性。復育森林不僅能發揮自然碳匯效益，更能於未來樹林撫育期間，導入生物多樣性監測，藉由林地復育增加原生物種的棲地，為在地生物打造永續家園。