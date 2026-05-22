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漢翔股東常會盈餘100%全數配發 每股配發現金股利0.778元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
漢翔股東常會盈餘100%全數配發。公司提供
漢翔股東常會盈餘100%全數配發。公司提供

漢翔（2634）22日股東會由董事長曹進平親自主持，會中通過本年度採取當年度盈餘100%盈餘配發率，每股配發現金股利0.778元。

漢翔2025年全年營收354.5億元，較前一年度減少9.9%；每股盈餘0.78元，亦較前期減少。

漢翔公司表示，整體影響來自全球政經局勢劇烈震盪，航太供應鏈斷鏈及美國國防優先供貨政策，致使關鍵零組件無法如期到貨，首當其衝的勇鷹高教機，也因延遲交機帶來後續計罰；此外，美元匯率巨幅波動亦導致匯兌損失情形。

但下半年國防及民用業務已呈階段性回升，漢翔亦致力爭取減免高教機案相關罰款，種種努力的成效都將持續在未來反映。儘管挑戰嚴峻，去年漢翔仍投入經費執行了24項研發計畫，範疇涵蓋軍用機開發、新產品研發、管理技術、維修技術及製造技術等五大領域，不斷強化未來的核心競爭力。

今年漢翔公司定調「航太核心、轉型創新」的營運主軸，深化既有優勢並加速佈局新興領域。此策略效益已初步顯現，第1季目前累計營收76億元、EPS 0.28元，均較去年同期提升。

軍用業務方面，今年克盡全力朝66架勇鷹高教機全數交付目標邁進，同時爭取各型軍機性能提升、商維等業務。另外，公司正積極推動無人機與反制系統等產品研發，一旦政府釋出明確需求，將全力爭取。同時，身兼「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席的曹董事長，也持續引領國內供應鏈拓展國際版圖，創造更多海外商機。

漢翔長期承接波音、空巴、龐巴迪等國際民機大廠訂單，目前均有龐大穩定的訂單增量，國際民航需求強勁，連帶發動機需求也大幅攀升。漢翔現階段滿足客戶交期無虞，更將進一步聚焦高價值產品，擴大承製品項。值得注意的是，漢翔美國廠預計今年可完成航太品質驗證，將展開高獲利發動機零件投產，透過在美製造的「短鏈」優勢，將有利爭取未來國際大單。

因應能源轉型趨勢，漢翔台中廠區的「9MW/54MWh電力島」可在今年完工啟用，這座小型電廠每年將替公司節約近47%電費，展現實質降本增效。漢翔也將配合國家政策，拓展能源統包業務、數位轉型服務等，打造多元成長動能。

漢翔 股利 股東會

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