陽明響應國際生物多樣性日 台東池上復育原生樹種

陽明海運（2609）落實維護生物多樣性暨零毀林承諾，並響應政府「2050淨零排放」政策目標，將生態保育行動由藍色海洋延伸至陸地，於臺東池上辦理新植造林活動，並邀請同仁共同參與植林行動，首梯次活動由

董事長蔡豐明、董事會成員與經營團隊共同參與，期盼藉由林地導覽及親手植樹之體驗，了解森林復育在自然碳匯之潛力與維持生物多樣性之重要地位，並展現企業與自然共生共榮的決心。

首梯植林活動於5月16至17日於臺東縣池上鄉牧野段土地舉辦，該處土地由「元杉森林」專業團隊依循環境部自願減量專案之新植造林方法學，重新引入黃連木、光蠟樹、台灣黑檀與相思樹等優良原生樹種，目前林地已成功種下3,918株苗木，同時也需要透過不間斷的刈草、補植等行動，維持樹苗之整體存活率。

蔡豐明表示，本次親自參與苗木補植，不僅是企業高層對ESG承諾的具體實踐，更是支持國家推動自然碳匯發展、邁向2050淨零排放目標之實質行動；此外，5月22日更是國際生物多樣性日，陽明海運呼應聯合國第五屆環境大會定義之自然解方概念，期待透過自然生態系的保育及修復，提升對於整體氣候變遷之調適韌性。復育森林不僅能發揮自然碳匯效益，更能於未來樹林撫育期間，導入生物多樣性監測，藉由林地復育增加原生物種的棲地，為在地生物打造永續家園。

除了造林行動，陽明海運亦長期投入海洋生態保育與全球環境守護，連續多年參加美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA）的船舶自主減速護鯨計畫，五度蟬聯最高等級「藍寶石獎」殊榮，有效降低水下噪音與船舶撞擊鯨豚風險；同時攜手國立海洋科技博物館進行東北角珊瑚復育計畫，成功培育16種、上千株珊瑚苗，展現顯著的海洋復育成果。

此外，陽明海運亦將永續意識扎根全球，號召全球海外據點響應淨灘與環境清潔行動，用實際行動串連全球生態守護網。

陽明海運多年來透過內部推行「員工ESG護照」計畫，環境保護意識已深植於同仁之日常實踐。未來，將持續整合內外部資源，深化與專業機構的合作，以具體行動呼應國際生物多樣性日之精神，為下一代創造與土地、海洋共生共榮之永續未來。