想抽社宅別錯過！桃園、台南、高雄上千戶今起同步招租

中央社宅第2季招租22日開跑，一共釋出台南「新市安居」、高雄「福山安居」共890戶，並同步辦理桃園「慈文安居」、台南「新都安居A」候補招租207戶，申請期間至6月22日止，預計9月17日公開抽籤，最快12月入住。國住都提醒，本季配合《住宅法》修正，婚育戶認定範圍擴大，育有未成年子女家庭也納入保留戶數，一般所得家庭也可申請。

國家住都中心表示，中央社宅除保留40%戶數給經濟或社會弱勢族群外，其餘60%開放符合資格的一般民眾申請，包括上班族、青年、新婚家庭及育兒家庭等。只要年滿18歲，並符合社宅所在地設籍、就學或就業條件，且家庭所得、財產及住宅持有情形符合規定，就能提出申請。

本季最大亮點，是婚育家庭認定範圍擴大。國家住都中心指出，除原本「新婚2年內」家庭外，育有未成年子女的家庭，也納入「婚育戶」保留的20%戶數，租期最長可住6年；若育有學齡前幼兒，總租期最長可達12年。

此外，社宅所在行政區設籍滿1年的「睦鄰戶」保留10%；現任少校階以下或文職薦六職等以下軍職人員，以及警正四階以下現職警消人員的「軍警消戶」則保留8%。

申請資格方面，民眾須年滿18歲，符合社宅所在地設籍、就學或就業條件，家庭成員在指定區域內不得持有自有住宅，家庭所得及財產也不得超過公告標準。申請時須備妥戶籍資料、全國財產歸屬資料清單、最近年度綜合所得稅各類所得資料清單；若非設籍申請者，須另提供就學或就業證明。

租金部分，中央社宅會以「社宅屋齡加10年」作為市場租金估價基準，委託3家估價師事務所估算市場租金後，再依家庭所得條件給予不同折數。低收入戶或中低收入戶約為市場租金4折；家庭每人每月平均所得低於最低生活費1.5倍者，約為市場租金7折；所得介於最低生活費1.5倍至3.5倍者，約為市場租金8折。

以台南「新市安居」為例，若4口之家年所得合計96萬元，平均每人每月所得約2萬元，就符合第二級租金資格，可適用市場租金7折。不過，入住中央社宅後，不得同時享有其他住宅貸款利息補貼、租金補貼，或承租其他社會住宅及政府興辦出租住宅。

國住都提醒，申請採24小時線上辦理，民眾可至「安居好室入口網」註冊會員，詳閱招租須知後選擇欲申請的社宅，也可使用自然人憑證或晶片金融卡介接MyData服務，自動匯入資料。

台南「新都安居A」中央社宅租金表。國住都提供

桃園「慈文安居」中央社宅租金表。國住都提供

高雄「福山安居」中央社宅租金表。國住都提供