中石化股東會通過不發股利　拍板京華廣場土地處分案

台中是全台建築美學發展最蓬勃的城市，不只公有建築屢創全台首例，住宅也不斷挑戰極致工藝。近期台中討論度最高的，是精銳建設位於單元二「精銳Sky One」，個案挑戰複雜的建築工藝，為確保實現圖紙上高難度的美學，施工前還導入1：1實體試作。

2026-05-22 12:26