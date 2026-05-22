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中石化股東會通過不發股利　拍板京華廣場土地處分案

中央社／ 台北22日電

中石化今天舉行股東常會，通過不分派股利。另外，中石化也通過重要子公司鼎越開發處分土地案，正式啟動京華廣場土地出售計畫。

受石化產業景氣逆風影響，中石化去年合併營收新台幣192.17億元，年減34.7%；歸屬母公司淨損29.66元，比起2024年淨利2.47億元，由盈轉虧，每股淨損0.78元。考量營運虧損，中石化今天股東會通過不分派股利，以及員工、董事酬勞，以保留營運資金彈性。

中石化總經理陳穎俊今天表示，中石化去年受全球產能供過於求、大陸產能擴充，以及美國對等關稅等多重不利因素影響，終端市場需求縮減並觀望，導致中石化主力產品銷售價格下跌，營運虧損。不過陳穎俊強調，今年第1季本業虧損已有改善，部分產品3、4月轉為獲利狀態。

中石化董事長陳瑞隆表示，為提升中石化整體營運效能與競爭力，公司將持續推進石化事業轉型與土地資產活化等雙軸策略，其中針對重要子公司鼎越開發旗下京華廣場開發案土地，今天股東會通過授權董事會，在與相關單位溝通獲准之前提下，擬以728%容積率出售該開發案土地。

中石化子公司鼎越開發捲入京華城弊案，京華廣場土地遭扣押，考量京華廣場開發案的建設與銷售時程持續延宕，專案效益已不符合原先預期，中石化4月董事會決議啟動京華廣場土地處分策略案，以穩健公司財務及保障股東權益，今天股東會正式通過。

中石化今天表示，公司感謝股東支持，接下來董事會將遵循公司治理規範、依據取得或處分資產處理準則及相關法令規定辦理後續處分土地相關事宜。

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