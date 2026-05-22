台泥今股東會但明年才改選董監…最大股東辜仲諒未現身

台泥今日舉行股東會，由於中信金控大股東辜仲諒近期三度公告加碼台泥，持股一路攀升至7.53%，穩居第一大股東，外界關注辜仲諒動向。不過，台泥明年才進行董事會改選，辜仲諒今日並未出席股東會。對於明年改選經營權是否變動，董事長張安平則表示，根據今年議案投票結果，並沒有受到挑戰。

張安平表示，面對大陸水泥需求下滑，台泥的成長主力會放在歐洲，企業雖往能源方向轉型，但本業上也持續開發低碳水泥新產品，未來碳費徵收後，產品競爭力就更凸顯。

去年三元能源的火災，造成台泥少見的虧損，有小股東質疑，三元能源的單次事件最高理賠金額原本為150億元，卻重新投保把單次理賠限額砍至30億元，張安平表示，他願意負起全部責任並道歉，這是他50年職業生涯中不應該看到的事情。對於三元能源的復工時刻表，他則說，還需要六個月才能清理完畢。

台泥總經理程耀輝表示，2025年營收1498億元，年減3.1%，今年第一季則為332億元，且大陸營收占比低於2成，獲利更明顯回升，稅後淨利12億元，年增56%。除了日前宣布將旗下歐洲低碳水泥與儲能等海外業務拆分，赴歐洲資本市場IPO外，他也透露，張安平已掌握2個歐洲投資機會，正在布局中。

程耀輝表示，台泥啟動歐洲上市評估後，歐洲不少機構都表達高度興趣，成長需要資金，把餅做大對股東都是好事。他也強調，若不走向碳有價、電力算力有價的時代，缺席才是最大的風險。

台泥2021年併購歐洲儲能大廠Engie EPS並更名為NHΩA，為台泥進軍國際綠能市場的核心引擎，但表現不理想，多年來持續投入也持續虧損，有股東質疑此次投資是否有判斷錯誤，是否有階段性檢驗、設停損點。

張安平強調，綠色能源是世界的未來，工業投資需要發展，台泥則是由零開始，近幾年繳學費也學會了電力市場，台灣並沒有其他企業能在歐洲進行電力交易，今年EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）應該會是正數的。