漢翔多路轉型　美國廠今年投產爭取國際大單

漢翔表示，今年66架勇鷹高教機將全數交付，並推動無人機與反制系統，待政府釋出需求將全力爭取，美國廠預計可完成航太品質驗證，將展開高獲利發動機零件投產，盼發揮在美製造的「短鏈」優勢，爭取國際大單。

漢翔今天召開115年股東常會，由董事長曹進平主持，會中通過本年度採取100%盈餘配發率，每股配發現金股利0.778元，將營運成果全數回饋股東。

漢翔表示，回顧2025年，營收與獲利較2024年減少，全球政經局勢劇烈震盪，航太供應鏈斷鏈及美國國防優先供貨政策，使關鍵零組件無法如期到貨，首當其衝的勇鷹高教機，因延遲交機帶來後續計罰；此外，美元匯率巨幅波動也致匯兌損失。

漢翔說，2025下半年國防及民用業務已呈階段性回升，漢翔也爭取減免高教機案相關罰款，成效都將持續在未來反映。

漢翔強調，去年投入經費執行24項研發計畫，範疇涵蓋軍用機開發、新產品研發、管理技術、維修技術及製造技術等5大領域。

展望營運，漢翔指出，今年定調「航太核心、轉型創新」的營運主軸，深化既有優勢，並加速布局新興領域，效益已初步顯現，第1季累計營收76億元、EPS為0.28元，均較去年同期提升。

軍用業務方面，漢翔今年全力朝66架勇鷹高教機全數交付目標邁進，同時爭取各型軍機性能提升、商維等業務。另外，漢翔推動無人機與反制系統等產品研發，一旦政府釋出明確需求，將全力爭取。同時，身兼「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席的曹進平，也持續引領國內供應鏈拓展國際版圖，創造更多海外商機。

漢翔指出，長期承接波音、空巴、龐巴迪等國際民機大廠訂單，目前均有龐大穩定的訂單增量，國際民航需求強勁，連帶發動機需求大幅攀升。漢翔現階段滿足客戶交期無虞，更將進一步聚焦高價值產品，擴大承製品項。

值得注意的是，漢翔表示，美國廠預計今年可完成航太品質驗證，將展開高獲利發動機零件投產，透過在美製造的「短鏈」優勢，有利爭取未來國際大單。

因應能源轉型趨勢，漢翔台中廠區的「9MW/54MWh電力島」可在今年完工啟用，漢翔將配合國家政策，拓展能源統包業務、數位轉型服務等，打造多元成長動能。