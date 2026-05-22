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北市繳雙冠王成績單 銷售額衝19.41兆元、4年減債400億元

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
北市營利事業銷售額與減債成績單。北市財政局提供
北市營利事業銷售額與減債成績單。北市財政局提供

北市營利事業銷售額連4年成長、屢創新高。台北市財政局指出，自市長蔣萬安2022年底上任以來，北市營利事業銷售額從17.08兆元，成長至2025年的19.41兆元，刷新歷史紀錄；同時，北市府累計減債400億元，債務未償餘額從898億元降至498億元，減債規模居全國地方政府之冠。

財政局表示，近年積極推動招商引資與城市開發，帶動整體經濟穩健成長，近3年累計引進民間投資金額已達1,025億元，包括北投區軟橋段88地號（T17、18街廓）市有土地設定地上權案，引進國際級企業進駐，可望進一步帶動產業鏈聚落發展。

此外，「中山民安」及「通化安和」公辦都更案，也將加速都市更新與城市再生；北投製片廠ROT案則結合在地人文與影視資源，打造兼具歷史文化、影視創作及藝術教育功能的重要據點。

財政局說，透過招商與開發案持續推進，不僅活絡經濟，也成為營利事業銷售額穩定成長的重要支撐，同時增加市庫收入、提升財政韌性與還債能力。

北市財政局長胡曉嵐指出，營利事業銷售額創下全國新高，代表企業對台北市投資環境具高度信心，也反映市民對市府施政的肯定。隨著經濟穩健成長與稅基持續擴大，北市府同步強化財政紀律與債務管理，並於2026年5月執行106億元債務還本，使債務未償餘額實際數降至498億元。

財政局進一步表示，本次還本後，除可有效降低整體債務規模，預估每年還可減少約2億元利息支出。人均負債也從蔣萬安上任時的3.6萬元，下降至目前約2.1萬元，等於市民平均減債約1.5萬元。

北市 蔣萬安 減債

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