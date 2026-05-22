台新藥於2026 ASCO 發表雙特異性 ADC 發表最新成果報喜

台新藥（6838）22日宣布，其新型雙特異性抗體藥物複合體（ADC）TSY-310之摘要已獲選於2026年美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會中發表，將展示該藥物具差異化之結合特性與臨床前療效。

該年會將於 2026年5月29日至6月2日在美國伊利諾州芝加哥舉行。TSY-310可同時靶向在多種常見實體腫瘤中頻繁共同表現的 EGFR 與 ROR1 兩種受體。透過獨特的雙特異性設計，TSY-310 最佳化了標靶結合力與細胞內遞送效率，並促進強大的旁觀者效應（bystander effect），以克服腫瘤異質性所帶來的挑戰。

這次發表的研究亮點，在卓越之選擇性方面，具備雙特異性結合能力，能專一性地增強在共同表現 EGFR 與 ROR1 之腫瘤細胞中的內吞作用。

提升藥物載荷遞送效率方面，證實具備高效之溶體運輸（lysosomal trafficking）能力及隨後的細胞毒性藥物載荷釋放。

旁觀者效應方面，可消滅鄰近未表現抗原的腫瘤細胞，此為治療複雜且具異質性之腫瘤微環境的關鍵因素。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，參與此次 ASCO 年會，是對此研發計畫潛力的肯定，期望它能成為未來腫瘤治療領域的重要貢獻者。對於面臨傳統單一標靶療法不斷演變之挑戰的腫瘤醫師與患者而言，公司渴望能將 TSY-310 納入他們的治療選項中。