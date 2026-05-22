獨居潮來了！「一人宅」十年暴增92萬、每三戶就有一戶

社會結構改變，六都迎來「獨居潮」。住商機構彙整內政部資料，2025年第四季全台一人宅近260.8萬宅，較2016年第四季增加近92.7萬宅，占比亦從24%提升至32%，等於每三宅就有一宅是「一人宅」。

大家房屋企研室公關襄理賴志昶指出，高齡化、晚婚化等趨勢明顯，全台朝小家庭化發展，加上房價高漲，小宅更受市場青睞，以及囤房稅2.0等稅制影響，分戶需求大增，三大原因之下，獨居成為主流。

觀察統計，不管是全台或是六都數據，一人宅占比十年前僅約二成上下，至今皆已突破三成，占比已達32.3%，等於全台每三宅中就一宅為一人一宅。

其中，新北達53萬宅、占比達35%居冠，高雄市則以33.3萬宅、占比33.5%居次。

與2016年相比，台中市一人宅占比增加9.6個百分點最多，台南市則以增加9.1個百分點次之。

賴志昶分析，近年新北市或中南部受大型建設、重劃區或科技產業帶動，吸引大量建商進駐，新建案因營建成本等因素，亦逐漸朝小坪數規劃，年輕購屋族群不管是受房價高升或少子化等因素，也較青睞小宅物件，在供需同步推升下，一人宅數量快速增加。

另據統計，全台象徵三代同堂的六人以上住宅，僅剩76.1萬宅，十年減少23.9萬宅，占比也由14%跌至9%。其中，六都也呈現全面衰退，若觀察宅數減少數量，以台北市十年消失3.6萬宅最多，而以占比變化觀察，則以台中、台南市分別下降5.6、5.2個百分點最多。

賴志昶分析，過去中南部居住習慣以透天厝居多，三代同堂的居住模式頗為常見，而在少子化衝擊之下，令此類居住習慣占比日漸式微；至於北市蛋黃區如要能容納六人的物件，總價動輒數千萬元以上，在房市寸土寸金影響下，區域市場逐漸精緻化、單身化。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，從一人宅與六人以上住宅的消長可看出，未來市場產品將更偏向小坪數與機能性住宅，惟購屋時不應盲目追求低總價，而需留意空間規劃與周邊生活環境，雖然少子化趨勢難以逆轉，但產品是否兼具居住品質與機能，才是未來資產能否保值的重要關鍵。