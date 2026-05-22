華新股東會／海底電纜廠建置完成 焦佑倫：今年是非常好的一年

華新（1605）22日召開股東會，華新麗華董事長焦佑倫致詞時表示，AI科技發展、政府大力投入風電都對集團帶來良好動能，而海底電纜廠預計今年拿到認證，今年會是非常好的一年。

華新今日召開股東會，會中承認2025年財報，並通過配發每股現金股利0.5元。

焦佑倫表示，去年整體業績多少受到貿易戰影響，但去年與前年表現大致相同，今年整體業務則是受惠AI科技發展，尤其是關係企業在電子領域業績都非常好，所以今年會是非常好的一年。

焦佑倫進一步指出，除了受惠AI發展外，在電網韌性、能源投資下，電線電纜產業也是相當好，更重要的是，台灣因為地小，是一個缺乏能源的地區，而近期政府對核電重啟採取較開放的態度，加上中東戰爭，仰賴進口天然氣風險增蝦，政府亦持續加大力度投入風電投資，這也是集團重要的業務發展。

焦佑倫表示，目前海底電纜廠已經建設完成，將於今年底取得認證，目標2028年投產，並供應到風電建設領域，成為台灣離岸風電產業國產化關鍵供應商。

整體而言，焦佑倫再次強調，在良好的市場動能下，今年會是非常好的一年，未來也會持續進步。

另一方面，焦佑倫表示，集團持續投入高端材料，特別是在能源、航、核電等的應用上，尤其延攬不銹鋼大將王錫欽加入，王錫欽在新材料領域上長期耕耘，對鋼鐵材料非常有幫助。