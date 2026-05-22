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中鋼股東會／董事長黃建智：不會把碳費轉嫁給下游

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼股東會，董事長黃建智說，不會把碳費轉嫁給下游。記者林政鋒攝影
中鋼股東會，董事長黃建智說，不會把碳費轉嫁給下游。記者林政鋒攝影

中鋼（2002）股東會，股東關心是否將碳費轉嫁給客戶？董事長黃建智說，不會把碳費轉嫁給下游，沒這回事。

黃建智指出，中鋼申請減碳優惠，每公噸有50元優惠，最終結果是每公噸要交10元，根據去年排碳量要交1.75億元，2億元不到。

黃建智表示，相關費用是否轉嫁給客戶？這議題要內化，吸收到成本結構內，但絕不會轉嫁給下游，沒這回事。

至於進口料沒有碳費，有人認為不公平，這些要等台板的碳邊境稅CBAM出來後能確定，倒是反傾銷問題令人頭痛，中鋼會採取合理的救濟方式維護國內鋼鐵業產銷秩序。

碳費 中鋼 減碳

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