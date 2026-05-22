中鋼股東會／董事長黃建智：不會把碳費轉嫁給下游

社會結構改變，六都迎來「獨居潮」。住商機構彙整內政部資料，2025年第四季全台一人宅近260.8萬宅，較2016年第四季增加近92.7萬宅，占比亦從24%提升至32%，等於每三宅就有一宅是「一人宅」。

2026-05-22 10:08