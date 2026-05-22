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中鋼股東會／股東關注裁撤高爐減碳 黃建智：2050碳中和是目標
中鋼（2002）股東會上，小股東發言認為全球減碳趨勢下，高爐煉鋼在減少，中鋼前景是如何？
董事長黃建智說，減碳的目標是到2050年碳中和，這是一條艱辛的道路，有資金、技術以及成本三大問題。尤其資金量相當龐大，當前有些技術還沒突破，如果用最新技術成本會是產品售價的二至三倍。
黃建智指出，碳中和的資金、技術與成本的風險很高，要好好考量，中鋼很積極觀察競爭者怎麼做，包括日本、大陸等高爐怎麼做？要謀定而後動，高爐還是有優勢，使用電爐要注意電費很費，全部統合考量，在2050年碳中和前，中鋼目前每個路徑都很清楚。
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