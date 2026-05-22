中鋼股東會／董事長黃建智：今年績效可望「月來月好」請股東保持信心

中鋼（2002）22日股東會，董事長黃建智說，今年績效可望月來月好，請股東保持信心。黃建智致辭全文如下：

各位股東、各位董事、獨立董事；各位貴賓：大家早！

感謝各位百忙之中蒞臨本公司2026年股東常會，本人謹代表中鋼公司表達最誠摯的歡迎。

回顧2025年，受美國實施對等關稅及歐盟進口防衛措施等影響，全球貿易保護主義升溫，進一步壓抑鋼品需求，加上國際鋼鐵產能過剩、低價鋼品傾銷等因素疊加，鋼鐵產業整體營運環境異常艱困，中鋼更面臨84年民營化以來最嚴峻的考驗。

另外，去年中國大陸鋼鐵出口量來到歷史新高的1.19億公噸，對亞洲鄰近國家造成傾銷海嘯，而到西元2030年前還有東南亞及印度鋼鐵產能崛起的第二波海嘯。為了抵禦這兩波海嘯的衝擊，以及應對當前地緣政治干擾與全球供應鏈重組的巨變，我們早早體認絕不能落入產量與規模的紅海競爭，中鋼未來的核心信念，是集中有限資源與優秀人才，以更具效率方式生產鋼鐵，發展精緻鋼品並帶動全體鋼品價值提升，創造客我共存共榮的生態系，這才是中鋼要走的藍海航道。

因此，我們積極開發及拓銷精緻鋼品，去年精緻鋼品銷量占比達11.5%，毛利占比超過九成，再創新高，顯示即使在需求不振的環境下，精緻鋼品確實可有效支撐獲利，成為中鋼的核心競爭力。

此外，為扣合與帶動國內無人機與機器人產業發展，中鋼更積極由單純的材料供應者，轉型為動力系統與供應鏈整合的推動者，近期已成功開發出0.1mm超薄電磁鋼，厚度有如一張A4紙，再搭配自黏塗膜技術，供應實力躍居國際領先水準，將攜手產業夥伴打造無人機與機器人供應鏈，共同進軍全球市場。

去年中鋼也參考國際先進鋼廠集中與選擇策略，推動最適產能，整併產線，並規劃壹號高爐除役，讓有限資源發揮最大價值，以求最大化公司獲利，這個決定展現中鋼面對產業轉型與市場趨勢，不墨守成規，而是以大破大立的勇氣堅定自我改革的決心，透過精實布局及與時俱進的經營哲學，確保我們能接軌全球經濟，重塑競爭優勢。

展望今年，全球經濟穩定復甦，臺灣傳統製造業外銷回暖，出口動能穩健向上。行政院主計總處預測115年臺灣經濟成長率為7.71%，第1季經濟成長率更達13.69%，為近四十年來單季最高。

另外，依4月世界鋼鐵協會(worldsteel)短期預測展望(Short Range Outlook)，今年全球鋼鐵需求預估將增加0.3%，來到17.24億公噸，2027年預計需求將再增長2.2%，來到17.62億公噸。在價格端，全球鋼鐵行情回溫上揚，中鋼盤價也連續6個月開漲盤；在銷售端，4月集團自結鋼品出貨量達97.6萬公噸，創下27個月以來新高。

在價量雙重支撐下，中鋼4月自結合併營收308.9億元創23個月以來新高，4月自結合併稅前淨利由虧轉盈達4.85億元，反轉曙光已現，全 I 年績效可望月來月好，一掃過去陰霾。中鋼會持續努力，落實二軸三轉策略各項行動方案，請各位股東保持信心，繼續鞭策與支持中鋼，讓中鋼邁向更穩健的未來。

最後，敬祝各位股東、各位董事、獨立董事、各位貴賓，身體健康、萬事如意。謝謝！