中鋼股東會／全體起立唱國歌、向國父遺像行三鞠躬禮

中鋼（2002）22日舉行股東會，董事長黃建智在股東會前受訪時說，中鋼4月已經由虧轉盈，接下來幾個月情況都向上，好業績看到7月應該沒問題。

黃建智表示，去年的業績比較不好、也比較辛苦，但長期要做的事仍不能鬆懈，包括「二軸三轉」，「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」兩大主軸，並搭配「低碳、數位、供應鏈」三項轉型都是重點。

尤其是供應鏈轉型很重要，對下游要一起來參與，中鋼可能會投入很多資金花很多錢，但還是要做，因此要創造更多獲利，4月終於出現盈餘，可以期待說第二季整季都能賺錢，因為根據接單跟出貨表現都不錯，「我認為到7月應該都會比較好」。

黃建智指出，4月的業績有些是3月出貨納入，3至6月漲幅是越來越高，落實的程度很紮實，如今4月有盈餘，5月、6月甚至到7月都會不錯。