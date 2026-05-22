全台10重劃區買氣回升！桃園這區從每月賣6戶跳升到31戶

在台股獨強、房市瑟瑟發抖之際，根據591新建案統計近一年全台十大熱門交易重劃區，前三名中，居冠的桃園龜山「A7站重劃區」，每月平均可成交31戶，較去年同期6戶，大增25戶。

緊追在後的新北三重「仁義重劃區」，每月平均可去化19戶，另外第三名「A20興南重劃區」則是14戶，較去年同期年增戶數皆來到雙位數。

591新建案分析，房市自2024年下旬轉冷，交易始終未見起色，如今又碰上台股狂飆，在「棄房入股」氛圍催化下，部分購屋族躊躇不前，資金更是大量出走，導致房市走得掙扎。

不過綜觀目前市況，已有部分區域自谷底反彈，原因除了地段、開價等誘因足夠強烈之外，區內個案能在銷售蜜月期就創造大量成交，更成為支撐交易的一大關鍵。

賣最好的A7重劃區，目前整體供給量變化不大，買氣能大幅上衝，一來有新北新莊、泰山周邊剛性族群支撐，再來今年初公開的指標案「長耀辰」，由於開價、格局及地段等條件皆符合市場預期，有效吸引消費者，一掃當地新案近期低迷的銷況。

名列第二的仁義重劃區，與北市僅一橋之隔，由於區內開發飽和，供給有限，物以稀為貴下，即便新案成交行情已是坐7望8，有新案釋出仍能順銷，月均去化直逼20戶，是雙北交易最亮眼的區塊之一。

曾被網友形容為青埔後花園的A20興南重劃區，隨著青埔核心區塊房價飆漲，其價差優勢逐漸顯露，再加上機捷、中豐北交流道等交通機能，吸引建商與置產客卡位，推戶數直逼2千戶、年增幅近7成，近一年去化表現強勁，主要也是受惠「鼎藏天空樹」等指標案在短時間的大量交易，帶動區內成交水準向前衝。

591指出，十大熱銷重劃區，新北、桃園共有8個重劃區，其他兩個為台中「捷運機廠」及台南「九份子」。

其中台南九份子自南科話題退燒後，建商推案轉為低調，前年只有零星透天案進場支撐，不過在醞釀一年之後，近期陸續開始有「悦讀耶魯」、「一字得」、「皇龍天韻」等量體逾百戶的大樓案公開，帶動推案戶數年增率爆增，順勢帶動交易量稍稍回穩。

591新建案總編輯李忠哲表示，目前台股吸力太強，自住客猶豫期又相對拉長。即便是表現較為突出的區域，幾乎都是靠母雞帶小雞撐著，亦即少數強力個案拉抬平均水準所致，多數重劃區的銷況仍處於不及格的狀態，且隨著下半年選舉期到來，價量恐怕欲漲不易，今年想要轉守為攻仍有困難。