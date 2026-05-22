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股東會前受訪…中鋼董事長黃建智：4月賺錢、好業績看到7月
中鋼（2002）22日舉行股東會，董事長黃建智在股東會前受訪時說，中鋼4月已經由虧轉盈，接下來幾個月情況都向上，好業績看到7月應該沒問題。
黃建智表示，去年的業績比較不好、也比較辛苦，但長期要做的事仍不能鬆懈，包括「二軸三轉」，「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」兩大主軸，並搭配「低碳、數位、供應鏈」三項轉型都是重點。
尤其是供應鏈轉型很重要，對下游要一起來參與，中鋼可能會投入很多資金花很多錢，但還是要做，因此要創造更多獲利，4月終於出現盈餘，可以期待說第二季整季都能賺錢，因為根據接單跟出貨表現都不錯，「我認為到7月應該都會比較好」。
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