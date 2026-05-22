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王世堅控Grab收購foodpanda偷跑 要求公平會嚴審

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅控Grab收購foodpanda偷跑，要求公平會嚴審。圖／王世堅辦公室提供
民進黨立委王世堅控Grab收購foodpanda偷跑，要求公平會嚴審。圖／王世堅辦公室提供

東南亞外送與叫車龍頭Grab擬收購foodpanda台灣業務，引發市場高度關注。民進黨立委王世堅昨天表示，公平會的審查還沒結束，Grab的 App裡服務介面已悄悄上線，形同先偷跑，且該案恐非單純企業併購，而是Uber透過交叉持股與全球合作模式，進行借殼式市場整合，最終恐導致台灣外送市場實質壟斷，衝擊消費者權益、公平競爭與本土商家生存空間。

王世堅提出2份影像，由出差及旅居當地的國人於5月16、17 日分別於新加坡及日本錄製。新加坡Uber App首頁出現綠色橫幅「Need a ride? Access Grab rides via Uber」，使用者實際所叫的車輛是Grab車隊；日本橫濱的Grab App 則於頁面底部出現「是否查找附近車輛？試試Uber！」橫幅，點選後畫面直接跳轉至「橫濱Uber」完整服務介面，左上角返回鍵也標示Grab字樣。

王世堅指出，兩款App已經成為彼此服務的入口，這不是合作而已，已經接近平台共生。Uber當年退出東南亞市場並非競爭失敗，而是以東南亞業務交換Grab高達27.5% 股份，雙方早已是「你中有我、我中有你」跨國利益共同體。王質疑，今天表面上是Grab買foodpanda，背後真正受益的，會不會其實還是Uber？

王世堅批評，公平會的審查還沒結束，Grab已經偷跑，公平會是被當空氣嗎？若併購通過，台灣恐出現假競爭、真壟斷，未來可能形成外送平台高度集中、演算法與價格權力集，店家談判能力被壓縮、外送員抽成與制度更加不透明、消費者被迫接受更高費用與更少選擇。

王世堅表示，要求公平會啟動全面調查，直接禁止本次結合，當市場沒有真正競爭，平台就有能力同時欺壓店家、剝削外送員、收割消費者，今天大家以為只是點外送，但背後其實是整個數位平台經濟的壟斷危機。

王世堅指出，要提出三項具體訴求，第一、啟動跨國資本鏈穿透審查，公平會應就Uber對Grab之持股、Uber對Delivery Hero之持股及選擇權，乃至於Grab與Uber於海外市場互相導流之事證，併同納入結合審查之事實基礎。

王世堅說，第二、依公平交易法第13條從嚴認定，必要時依第39條直接禁止本次結合，因本案結合所生之競爭限制，已非附加負擔所能解決。第三，請勞動部於審查程序中提交勞動影響評估，針對外送員之抽成費率、派單演算法、獎金制度等可能受結合影響之事項，主管機關應併同公平會予以審視。

資策會總監王瑞民表示，Uber與Grab之間早已不是單純競爭關係，而是一場國際級布局。Uber執行長早在2018年便以7%持股進入Grab董事會擔任董事，近期更大幅將持股提高至接近20%；同時，Uber也持續增加對Delivery Hero的持股比例，目前已逼近25%。由於Delivery Hero正是Foodpanda母公司，外界憂心Uber透過交叉持股與策略布局，實質影響Grab與Foodpanda兩大平台運作。

外送權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，強烈呼籲政府切忌流於表面審查，必須深入實查其業務執行現況、資料實質儲存地以及整體的國安風險，從核心進行嚴格把關，切莫讓台灣人民與外送員的權益與安全暴露於巨大風險之中。

王世堅 Grab 公平會

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