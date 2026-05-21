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鈞興股東會／通過每股配發5.3元股息 重點布局工業及人形機器人領域

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）21日召開股東常會，總經理杜春輝表示，鈞興今年營運重點在工業及人形機器人領域，除了美國市場，也積極搶攻日本市場，目前正尋求與日本機器人大廠的一階供應商策略聯盟，展開全面性合作。

鈞興去年儘管受美國對等關稅新政影響，仍繳出稅後純益4.98億元、年增4.4%，每股稅後純益9.61元，營收、獲利雙創歷史新高。股東常會通過配發5.3元現金股利，以今天收盤價216元計算，現金殖利率2.45%。

杜春輝表示，鈞興2026年經營方針持續深耕電動工具及園林工具領域，擴大現有客戶的份額及訂單，以及增加新客戶。

另外，也會積極開發更高階的齒輪技術，像是新的工業機器人齒輪，人形機器人齒輪應用、漸開線少齒差減速器、微形齒輪，以及電動助行車（E-Bike）的中置電機等產品。

據了解，鈞興原以諧波減速器搶攻人形機器人上肢關節零組件，但因其實際運作效率僅達80%，決改採漸開線少齒差減速器作為替代，而其精度雖不如行星減速機，但運作效率達93%，客戶接受度較高，預計第3季送樣。

杜春輝同時指出，鈞興在工業機器人的領域，也積極切入日本市場，尋求策略聯盟的機會，期盼能儘快提高鈞興智能傳動產品銷售，成為公司未來另一個主力產品線。而除了工業機器人，包括遊艇船外機、農業機械等，也是合作的方向。

至於E-Bike，鈞興2025年中成功開發出中置電機HX200，受到許多國內外廠商青睞，開始導入客戶新款E-Bike的開發，預計明年會看到比較明顯的營收貢獻。

鈞興財務長張朝文表示，鈞興今年第1季電動工具齒輪與去年持平，園林工具齒輪則下滑約二成，由於目前美國通膨疑慮升高，導致房市景氣仍不明朗，今年展望偏向保守。

而工業機器人齒輪第1季較去年同期大幅成長49%，推升智能傳動產品營收占比首度突破10%、達到12%，以目前接單持續暢旺來看，智能傳動產品全年營收占比可望正式突破10%以上。

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