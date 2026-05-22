和泰車樂觀2026年車市

和泰車（2207）接單表現突出，在市場需求疲軟下逆勢突圍。Toyota 新一代RAV4年初大改款上市後，至今接單已逾1.5萬台，LEXUS ES接單約1,500台，同時轉投資日本日野經銷商4月起納入集團營收，使和泰車4月單月與累計合併營收都創新高，對今年市場抱持樂觀看法。

和泰車昨（21）日法說會公布第1季合併營收713.3億元，稅後淨利44.3億元，年增11.3%，EPS 7.95元，較去年同期的7.13元增加。和獲利增加主要是和泰產險第1季受惠股市狀況佳投資收入增加；本業則因關稅政策干擾，銷售台數較去年同期減少，致本業獲利微幅下降。

和泰車4月合併營收301億，年增30%，增加主因為RAV4、COROLLA CROSS銷售突出，再加上日本五家日野經銷商36億元營收開始納入集團營收，占整體營收12%，使和泰車單月營收創歷史紀錄。

今年市場趨勢展望，由於小客車貨物稅補助挹注、預期美國對台關稅逐漸明朗及AI產業鏈帶動整體經濟，即使國際地緣政治仍存在不確定性及國際油價上漲，和泰對總市場仍預估44萬台。