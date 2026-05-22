裕隆旗下 江申擴大產能

裕隆旗下，全台最大的商用車車架製造商江申（1525）總經理曾烱誌昨（21）日指出，台灣政策推動下，電動巴士商機不斷，去年江申電動巴士車架出貨600輛，今年以來接單已逾1,000輛，單一大單超過500輛，促使產能滿載，因應未來數年電動巴士市場續熱，江申規劃改為二班制生產。

江申指出，今年營運動能主要來自電動巴士，預期在巴士電動化政策帶動下，電巴訂單將是延續性的需求，而輕量化板架新產品方面，客戶則希望第4季能量產，公司正在努力對應中，Lean3新產品也預計Q4起試量產。

江申昨日法說會，曾烱誌並透露，江申轉投資事業福州福享公司取得BMW電池箱的訂單，將供應X1、X2與X3，而且不只是供應大陸用，更將送到匈牙利廠、供應全球的生產需求，目前已在試量產階段。

由於這三款車都是BMW旗下重要且量大的車款，供應到匈牙利廠利潤甚至更高，預計將在明年底開始出貨，後年出現爆發性的成長，未來BMW的營收甚至將達到福享的三到四成，創造可觀的營收與利潤。

電動巴士車市場成長動能主要來自政府國產化政策推動，部分2025年完成製造之車輛於2026年起陸續進入領牌階段，進而推升整體市場規模，江申第1季供貨台數較去年同期成長180%。

江申第1季營收2.82億元，年增2%，毛利率提升至14.43%，較去年同期增加5個百分點。其中，電巴車架營收年增161%，客戶中型及大型車架陸續恢復供貨，帶動車架營收年增48%；載台及零件與去年同期相當。

曾烱誌指出，電動巴士將會是今年最大成長動能，年初至今已經接單超過千台，電動巴士的榮景可望維持很長的一段時間。

此外，裕隆集團旗下裕融昨日也同步舉行法說會，該公司表示，裕融台灣資產平穩、延滯向好，將彈性因應總經情勢與產業動態，穩步拓展業務；大陸則力求鞏固資產動能與兼顧品質以增收降本。海外市場方面，東南亞展現強勁成長動能，預期年度可達雙位數成長。