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大型沙發直送 淘寶打頭陣
淘寶618購物節21日起跑，淘寶宣告今年將擴大淘寶天貓海外在台灣市場跨境購物類目，力推大體積家具出海銷售，將以20萬款大型沙發免集運直郵購買送到家的服務打頭陣。
淘寶指出，過去跨境電商多以小包裹、輕量產品為主，但觀察台灣用戶採購項目逐步擴及大型商品，家具是其中重要品項，除了單款家具外，甚至有設計師或買家透過淘寶向中國大陸家具行採購整宅所需家具。
針對過去大型家具運往台灣，往往有運送期長、物流費用不透明、稅率問題以及購買多款家具可能遇到商家或客戶履約疑慮等痛點。淘寶以演算法選出適合的店家，並且搭配官方直郵物流讓運費透明化，並評估消費者購物信用，推動家具類產品向海外銷售，首先以沙發打頭陣。
淘寶今年618購物節與台灣本地物流業者合作，開放70公斤以上商品官方物流運送服務，透過演算法應用導入，大型商品納入免集運的直郵服務範圍中，首波上線20萬款各類風格沙發商品，台灣用戶下單可以在家等收貨或是付費安裝，未來其他台灣用戶有意採購的各類大型家具，將陸續開放官方直郵到宅的服務。
淘寶觀察，家具與服飾是台灣消費者高度關注、經常跨境採購的兩大主流品類，台灣用戶重視居家氛圍營造，木質櫃類、小尺寸沙發等兼具設計感與實用性商品也符合目前小宅居住需求。
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