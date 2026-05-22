淘寶搶海外客 祭運費補貼

電商年中大檔期618即將到來，淘寶21日宣布淘寶618購物節開跑，針對淘寶天貓海外市場，再度補貼運費，以千萬運費補助帶動買氣。

淘寶天貓海外總經理葉天表示，搶攻618商機，對台灣市場推出進階本地化服務，包括開放集運可加購尊榮服務、AI智能購物助手上線，AI服務涵蓋模擬試穿、問答與比對價格等功能，對用戶提供更個人化服務。

搶攻618購物檔期商機，淘寶公布除了原先「99（人民幣）免運」外，今年在海外市場，將發放用戶在地可用運費補貼券、與本地支付夥伴合作提供免手續費支付補貼，結合聯盟行銷擴大海外用戶使用淘寶天貓海外跨境電商。

淘寶首度開放海外跨境購物集運可加購尊榮服務，保障售後體驗，目前淘寶全球200多個海外市場中，僅台灣用戶獨享的本地化體驗服務，原先僅限「直購」用戶加購，今年618開始首度擴大開放至「集運」訂單。購買服務將升級包稅與售後保障權益避免跨境包裹損壞或是出現額外稅費。

淘寶與阿里巴巴集團旗下AI應用千問互通推出「AI購物助手」對話框，可以利用自然語言使用AI購物服務，涵蓋「AI問答」、「AI試穿」等功能，協助用戶完成商品發現、比較、下單、物流查詢與售後等流程，淘寶天貓海外平台的AI購物助理也在近期上線。

淘寶表示，AI購物助手利用數據模型與演算法，可參考過往訂單紀錄，提供更符合用戶偏好的商品推薦，協助消費者發掘潛在的需求。

AI試穿為本次升級亮點，透過用戶上傳個人照片，模擬服裝真實上身的個性化效果，呈現布料質感與合身度，同時支援自由搭配服飾，並參考購物車、收藏夾及已購商品，提供個人化穿搭建議。

葉天表示，目前海外有200多個市場可透過淘寶天貓海外平台購買中國大陸商品。近一年來，淘寶海外市場業務規模達到翻倍增長，在台灣業績每年呈現兩位數增長。今年淘寶在海外市場將透過強化好商家與好商品推薦與供給優勢，投入本地化服務體驗建設，擴大促銷帶動跨境商務業績。