裕民股東會 副董徐國安代父主持 全程秀中文

遠東集團旗下裕民航運（2606）昨（21）日舉行股東會，由副董事長徐國安再度代父主持；會中，徐國安更展現苦練中文的成果，全程以中文發表2025年營運報告，成為現場焦點。

徐國安昨日一早便抵達股東會現場，主動與股東、律師及會計師寒暄互動。至於2026年營運展望，面對小股東提問，徐國安則貼心改以較熟悉的英文回應，現場同步安排口譯。

外界高度關注董事長徐旭東的健康狀況及集團接班布局。對此，徐國安表示，父親身體狀況持續好轉，近期也經常現身辦公室，至於父親對他的期許，「當然有，自己正在努力完成當中。」

談到父親對接班的期待，徐國安幽默回應：「有哪一個父親不會給兒子壓力？」一句話也讓現場氣氛輕鬆不少。

高齡84歲的徐旭東，今年缺席遠東集團旗下多家上市公司股東會，對於外界關心徐旭東健康狀況，徐國安表示，父親病況已明顯改善，現在常會出現在辦公室，「我們也經常有工作上的討論與互動。」他強調，徐旭東目前恢復情況良好，感謝外界關心。

至於接班議題，徐國安指出，遠東集團經營團隊實力堅強，外界不必過度擔憂接班問題，「集團一直以來都依循公司治理程序，持續進行相關安排與規劃。」

徐國安也提到，其實疫情期間，徐旭東便經常透過視訊方式主持會議，徐國安進一步表示，隨著父親健康狀況持續改善，近來在遠東集團內部已經愈來愈常看到他的身影，「當然，我不清楚他所有行程，但目前身體狀況很好，也謝謝大家的關心。」