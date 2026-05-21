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裕民：散裝運價 三年內很健康 副董徐國安強調營運韌性

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
裕民副董事長徐國安。記者黃淑惠／攝影
裕民副董事長徐國安。記者黃淑惠／攝影

裕民航運（2606）副董事長徐國安昨（21）日表示，2026年全球航運市場，裕民將持續強化營運韌性、逆風前行，力拚營運再創佳績。總經理王書吉更直言，今年散裝運價已打破過往季節性偏弱慣例，「未來兩至三年市場都會很健康」。

裕民航運昨日舉行股東會，由副董事長徐國安主持。徐國安表示，裕民去年雖遭遇全球景氣挑戰，但營運繳出亮眼成績單，今年挑戰仍高，但裕民會愈來愈好。

裕民股東會重點
裕民股東會重點

裕民目前共有13艘新造船訂單，包括六艘極限靈便型散裝船、四艘海岬型散裝船、兩艘合資風電運維母船，以及一艘合資LNG天然氣船，預計自2026年起陸續交付。裕民將藉此持續優化節能船隊與多元事業布局，朝船隊規模突破100艘、總載重噸超過1,000萬噸之「雙成長」目標邁進，進一步強化獲利韌性，並維持穩健股利政策。

談到散裝船市況，王書吉表示，今年第1季市場表現「感覺很好」，進入第2季後，海岬型船舶期貨日租金更一度飆升至4萬美元以上。加上全球造船速度放緩，市場罕見處於賣方市場，船東普遍對後市充滿信心，不願低價出租船舶，因此樂觀看待未來二至三年散裝市場仍將維持健康格局。

2026年散裝航運市場展現高度韌性。根據全球航運研究機構「Clarksons」最新預估，雖然船舶名目供給成長略高於需求成長，但在航程長距離化及地緣政治因素影響下，市場有效運力實質收緊，帶動產業基本面持續改善。

王書吉指出，今年初散裝運價已打破以往淡季偏弱慣例，其中海岬型（Capesize）船舶運價表現領先，顯示市場結構與信心明顯轉強。包括西非西芒度鐵礦開發、幾內亞鋁土礦出口成長，均持續推升長航線運輸需求，帶動延噸海浬需求增加，成為大型散裝船市場的重要支撐力道。再加上全球供應鏈重組、能源替代需求增加，以及戰後重建需求浮現，也將持續挹注運輸需求。

供給面方面，王書吉進一步分析，雖然整體船舶供給表面上仍偏寬鬆，但有效運力成長將受到限制。2026年預計超過3,000艘船舶進入第三次特檢高峰，長時間進塢維修將壓抑短期供給；同時，在環保法規趨嚴、老舊船舶占比提升，以及新船訂單仍處歷史低檔等因素影響下，市場運力擴張速度有限，有助支撐整體運價水準。

裕民 健康 散裝船

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