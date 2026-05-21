兩道難題 考驗中工新經營團隊

中工（2515）前獨董暨股東會主席葛樹人在股東會後表示，中工目前經營面臨兩大問題，包括建築成本高漲、房市政策管制導致餘屋去化困難，都將考驗中工新董事會、經營管理階層。

葛樹人表示，中工未來將面對兩大難題，包括第一工料雙漲，吃掉公司許多獲利，第二央行七波管控措施，尤其建商名下持有完工後兩年的成屋未出售，將被課2%~4.8%不等的囤房稅，對建商影響非常大。

葛樹人指出，中工股本大、案子多，除了建築之外，還有營造事業，寶佳因集團大、有很多人才，在四席董事進入董事會後，更能看到中工的優勢，並結合寶佳資源讓中工營運更上層樓。

不過，他強調，新冠疫情後的這波原物料上漲，加上工資上漲，不僅對毛利率有衝擊，更對中工獲利產生很大的影響，如果能解決工料雙漲的問題，接下來中工的營運、獲利可望繳出更好的成績。

不僅需面對工料雙漲的情況，葛樹人指出，央行對房市的管控措施，也讓開發商吃足苦頭，尤其「建商名下持有完工後兩年的成屋未出售，將被課2%~4.8%不等的囤房稅（囤房稅2.0）」，這對建商影響非常大，需要高度重視。