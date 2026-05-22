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中工變天 寶佳經營權到手…鄭斯聰、馮敦承出任董總

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
中工昨股東會雖有職業股東不斷發言、干擾議程，但七席董事改選過程未見煙硝味，代表寶佳集團暨華建董事長鄭斯聰更到場，親自確認「高票當選」後，快閃離開現場。 記者陳美玲／攝影
中工昨股東會雖有職業股東不斷發言、干擾議程，但七席董事改選過程未見煙硝味，代表寶佳集團暨華建董事長鄭斯聰更到場，親自確認「高票當選」後，快閃離開現場。 記者陳美玲／攝影

中工（2515）經營權變天，昨（21）日股東會改選七席董事，不僅市場派寶佳集團拿下四席握有主導權，且新任董事長、總經理同步由「寶佳系」鄭斯聰、馮敦承擔任，接下來兩大股東寶佳、威京兩大集團如何共治，備受各界矚目。

中工昨股東會雖有職業股東不斷發言、干擾議程，但七席董事改選過程未見煙硝味，代表寶佳集團暨華建董事長鄭斯聰更到場，親自確認「高票當選」後，快閃離開現場。

中工經營權變天
中工經營權變天

中工七席董事中，寶佳集團拿下四席，一般董事包括堡新投資代表人鄭斯聰、源通投資代表人顏明宏，以及兩位獨董各具備會計專長的陳世洋，和法律專長的林鴻達。不過，寶佳力推、由佳峻投資提名的鉅業國際法律事務所律師暨寶晶能源獨董、立榮航空董事林文鵬，則未能進董事會。

至於中工公司派則拿下三席，包括常理股份代表人陳昭龍、泛宇實業代表人黃翔龍，以及一席獨董、前高等法院法官暨法治會計專家紀凱峰。

雖然寶佳拿下四席董事握有中工主導權，但席次未能達到三分之二的五席、擁有絕對主導權，後續中工「重大議案」仍需寶佳、威京兩大股東「共識決」才能推動。

雖然寶佳在董事會席次未有絕對主導權，但股東會後董事會推舉新任董事長、總經理則大獲全勝，不僅鄭斯聰擔任新董座，總經理亦是寶佳集團旗下「和」字輩、現任和洲建設董事長暨長沙吉順房地產開發總經理馮敦承出任。

在市場派寶佳集團順利進駐中工董事會，並拿下新董座、總座，中工昨股價上演「慶祝行情」，12點半後隨即攻上漲停13.85元、上漲1.25元至終場作收。

中工昨股東會承認去年年報，會中並通過每股配發0.501元股票股利之盈餘分派案；中工指出，此次新任董座、總座推舉，凝聚新任董事會的共識，象徵中工正式邁入由全新專業團隊帶領的發展新篇章；新董事長鄭斯聰具備豐富的產業資源與卓越的企業治理經驗。接下來董事會新董座帶領下，將結合中工深厚的營造底蘊，徹底落實「全面升級、專業互補」的治理理念，帶領公司穩健前行。

展望未來，中工強調，企業經營一切以公司與全體股東的最大利益為最優先，在面對大宗原物料價格波動等挑戰，相信新經營團隊將以更精準的投資與經營方針，全力推動手中包含「中工雲宇宙」、「鳴森苑」、南港「雋詠」案及「板福案」等四大指標開發案，確保營運資金發揮最大效益。

中工 華建

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