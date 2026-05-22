全聯全年展店50家…沒問題

全聯董事長林敏雄昨（21）日指出，今年展店目標維持淨增加40至50家門市，達標「沒有問題」，總店數預估將達1,280店，持續穩健推進全台布局。

他也透露，全聯未來不會切入便利商店市場，展店策略將持續朝500至600坪的大型化與複合式經營發展。

近期零售通路併購話題升溫，包括三商家購（2945）收購OK超商，以及統一集團相關動作，引發市場對通路整合與競爭格局關注。林敏雄強調，全聯不會跨足超商領域，因「各有各的專業」。

他指出，未來營運重心仍在門市規模擴大與複合式經營，「希望店越開越大」，朝500至600坪的大型店型發展，並透過「大全聯」等型態強化商品與服務內容，提升整體營運效率。

全聯總經理蔡篤昌指出，公司過去也曾嘗試發展較小型店，但實際營運結果顯示，在租金成本、商品坪效與整體營業產值等面向，小型店的效益仍不及大型店。

在整體展店規模上，他並表示，全聯展店策略並不存在固定天花板，「有需要的地方就會去」，關鍵在於市場需求與區域缺口，而沒有設定展店上限。

至於缺工問題，全聯表示，目前整體招募狀況仍屬「還好」。不過，隨著半導體產業進駐帶動就業需求，使基層人力相對短缺。