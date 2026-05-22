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林敏雄：全聯業績維持成長 看統一超入股 LOPIA 不構成直接競爭

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
全聯董事長林敏雄（中）出席全聯善美基金會記者會，回應競爭對手統一超入股LOPIA，林敏雄直言全聯將「走自己的路」。記者侯思蘋／攝影
全聯董事長林敏雄（中）出席全聯善美基金會記者會，回應競爭對手統一超入股LOPIA，林敏雄直言全聯將「走自己的路」。記者侯思蘋／攝影

全聯董事長林敏雄昨（21）日展望下半年零售景氣，強調全聯並沒有明顯淡旺季之分，「因為景氣差也要吃飯」，今年來業績仍維持成長。

至於競爭對手統一超（2912）入股日系超市LOPIA，林敏雄直言「非常意外」，但全聯定位為平價超市，將「走自己的路」，不認為構成直接競爭，評估對整體影響有限。

林敏雄昨天參加全聯善美基金會十周年感恩記者會，對於股市飆高對下半年景氣影響，林敏雄說，全聯超市本質上並不存在明顯的「大月小月」，因為生活必需品屬於民眾每日所需，因此整體日常消費相對穩定。

他指出，全聯前四月營收維持個位數成長，營運表現波動不大，且跨境電商對全電商銷售影響有限，整體來店消費仍維持穩定成長趨勢。

回應統一集團入股日系超市LOPIA，林敏雄指出，全聯核心定位仍以平價量販超市為主，與LOPIA這類偏高端、強調特色商品的超市型態有所區隔，LOPIA與統一旗下超市Mia C’bon還比較接近，若未來出現整合，統一體系在百貨商場的租金議價上，可能相對更具優勢。

至於布局冷鏈物流，林敏雄表示，全聯冷鏈物流中心包含北、中、南部的基隆、觀音、梧棲與岡山等地區，整體建置時間預估約須兩年左右。

談及股市與消費影響，他認為，股市上漲確實帶動部分消費力，但受惠者仍屬少數，「不是所有人都賺錢」，因此對整體零售消費結構影響有限，反而對於房市表現影響較大。

身兼元利建設董事長的林敏雄指出，去年受到股市表現帶動，是豪宅賣得最好的一年，其中元利信義聯勤銷售狀況突出，不過元利建設今年並無趁勢推出新案計畫。

他進一步透露，目前「四季莊園」銷售進度順利，1,600多戶中已售出約千戶，整體去化狀況穩定。他說，消費者對元利的品牌形象相當信任，公司策略採「先建後售」，以降低市場預期落差；四季酒店預計最快今年完工，最快明年可以入住。

全聯 LOPIA 林敏雄

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