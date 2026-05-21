和泰車：國瑞觀音廠10月生產豐田Noah及Voxy車款

日本媒體報導，豐田汽車（TOYOTA）將在台灣設置專門生產線，反向供應日本市場主力車種，預計10月起出口至日本。與豐田母廠合作密切的和泰車今天晚間證實，10月起集團關係企業國瑞汽車桃園觀音工廠，開始生產豐田Noah和Voxy車款。

和泰車向中央社記者表示，豐田Noah和Voxy車款，除了目前在日本富士松工廠生產之外，今年10月起，將於集團關係企業國瑞汽車在台灣桃園觀音工廠開始生產，正式展開國內與海外的併產體制。

根據永續報告書資料，國瑞汽車是日本豐田在台灣製造基地，由豐田汽車、日野及和泰車合資設立，國瑞在台灣設有中壢廠及觀音廠兩工廠，年生產量最高20萬輛，在台生產已超過40年。

年報顯示，國瑞汽車主要製造TOYOTA小型車及HINO大型商用車，和泰車商品戰略部門與國瑞汽車及日本原廠TOYOTA合作密切，和泰車專責商品企劃銷售，日本原廠TOYOTA及國瑞汽車聚焦製造和研發。

國瑞汽車是台灣國產汽車主要製造商之一，根據資料，2025年國瑞汽車產量12.7萬輛，產量占比約5成，台灣主要國產車製造商還包括中華、裕隆、福特六和、三陽及台灣本田等。

日本經濟新聞指出，豐田在海外設置專供日本市場的生產線，屬於相當罕見的案例，據了解這也是豐田首次針對主力車種採取此做法，未來豐田將把台灣北部的合資工廠部分生產線，改為日本市場專用，預計以入門車種為主，日本國內的生產線將照舊，與台灣並行生產。