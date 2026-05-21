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福寶建設推案不忘攜手光復國小音樂班 打造公益善循環

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「致富聯盟II」開案，董事長陳慶曄(後排右二)捐贈20萬元支持光復國小音樂班辦學發展。記者宋健生／攝影
「致富聯盟II」開案，董事長陳慶曄(後排右二)捐贈20萬元支持光復國小音樂班辦學發展。記者宋健生／攝影

在城市快速發展的腳步中，仍有企業選擇把目光放回地方，以實際行動回饋社會。福寶建設位於台中市一中商圈的投資型套房案「致富聯盟II」21日公開，董事長陳慶曄捐贈20萬元支持光復國小音樂班辦學發展，希望協助孩子擁有更完善的學習資源，並以實際行動落實企業社會責任，讓教育與地方共好持續發生。

陳慶曄表示：「教育做得好，經費不能少。」一句簡單卻深刻的理念，道出企業長期重視教育資源的初心。此次公益行動，不只是單次捐贈，更希望透過拋磚引玉，帶動更多社會力量投入教育支持，讓善的循環持續擴散。

此次公益捐贈最特別之處，在於捐贈經費來自陳慶曄親自推動的「手作紅玉紅茶」公益義賣計畫。農家子弟出身的陳慶曄，理解農民的辛勞，特選南投名間松柏嶺在地小農茶葉，支持地方農業發展，再將義賣所得全數捐贈給光復國小音樂班，形成「支持小農、回饋教育、公益循環」的正向模式。

陳慶曄認為，真正有意義的公益，不只是單向捐助，而是讓更多人都能因此受益。從地方小農到校園教育，透過一份善意串聯不同角色，也讓公益成為能夠長期延續的城市力量。

多年來，福寶建設始終相信，企業除了建築開發，更應肩負社會責任。從鄰里關懷到教育支持，福寶持續以實際行動回應地方需求，希望讓「善心由內走向外，由鄰里走向社會」。

陳慶曄強調，對福寶建設而言，公益並非品牌包裝，而是一種企業文化。透過每一次投入，累積地方信任，也讓企業與城市之間建立更深的情感連結。

除了投入公益，福寶建設在建築本業上，同樣秉持「誠信重於承諾，價值大於價格」的品牌理念，希望打造真正符合市場需求與城市未來發展的建築產品。

全新投資型套房建案「致富聯盟 II」，位於台中一中商圈核心地段，正三民路，串聯中友百貨、台中車站，以及未來捷運藍線B18站，坐擁中台灣交通樞紐優勢。

一中商圈觀光人流高達917萬人次，區域學生人口約2.6萬人，形成商圈、校區與交通三大核心匯聚效應，也讓區域具備穩定且長期的租賃市場需求。

尤其，此案緊鄰中友百貨、三井Lalaport、遠雄iFG、站前秀泰等大型百貨，穩定且上升的人流與金流，總營收超過200億元規模的消費經濟圈。百貨、影城與商場密集分布，帶動高頻率人流與成熟消費動能，也使整體地段價值定型，更是名符其實的收租熱區。

因應市場趨勢，福寶建設推出「致富聯盟 II」一戶雙套房產品，主打雙獨立套房＋陽台規劃，戶戶開窗採光，一層六戶、配置雙電梯，產品坪數約19.69坪至22.96坪，全案並贈送全室系統收納及家具家電大禮包，降低置產族後續裝修與出租門檻。

該案房屋總價約968萬至1,152萬元，每坪均價約49.5萬元；若含車位，房車總價約1,036萬至1,220萬元，目標客層鎖定學生租屋市場、商圈就業人口，以及看好長期收租效益的置產族群。

值得注意的是，全案導入AI智慧宅系統，出入門禁管制、智能包裹櫃、智能信箱與智慧門鎖等配備，透過科技提升居住便利性與安全性，打造更符合現代生活需求的新型態住宅。隨著智慧生活逐漸成為市場趨勢，福寶建設也希望讓住宅不只是居住空間，而是能真正提升生活效率與便利性的智慧生活場域。

除了硬體規劃外，福寶建設也同步導入專業代租代管服務，透過完整營運管理系統，協助住戶處理租賃大小事，降低房東管理壓力，讓租金收益更穩定、收租流程更輕鬆。

同時，全案更加碼贈送全室系統收納與家具家電大禮包，讓購屋者無論自住或出租，都能快速完成入住配置，降低後續整理成本，提升整體產品競爭優勢。

「致富聯盟 II」總戶數48戶，總銷金額約5.7億元，據了解，目前銷售率已達三成，吸引不少看好一中商圈租賃市場的置產族進場，希望透過穩定收租，為自己創造長期被動式收益。

福寶建設陸續推出投資型套房案，在市場都獲得極佳口碑，且目前多為滿租。記者宋健生／攝影
福寶建設陸續推出投資型套房案，在市場都獲得極佳口碑，且目前多為滿租。記者宋健生／攝影

陳慶曄(右)強調，對福寶建設而言，公益並非品牌包裝，而是一種企業文化。記者宋健生／攝影
陳慶曄(右)強調，對福寶建設而言，公益並非品牌包裝，而是一種企業文化。記者宋健生／攝影

福寶建設「致富聯盟 II」一戶雙套房產品，主打雙獨立套房＋陽台規劃。記者宋健生／攝影
福寶建設「致富聯盟 II」一戶雙套房產品，主打雙獨立套房＋陽台規劃。記者宋健生／攝影

AI智慧宅系統涵蓋智能包裹櫃、智慧信箱等，打造更貼近現代居住需求的新型態住宅。記者宋健生／攝影
AI智慧宅系統涵蓋智能包裹櫃、智慧信箱等，打造更貼近現代居住需求的新型態住宅。記者宋健生／攝影

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