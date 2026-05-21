美時收購韓國專科藥品 拓展泌尿科與感染疾病預防藥品組合

美時（1795）21日宣布，已與總部位於瑞士日內瓦的全球生物製藥公司OM Pharma 簽署協議，收購其於韓國用於預防復發性泌尿道感染之專科生物製藥產品。相關資產包括藥證、商標、成品庫存及其他相關智慧財產權之移轉。

此項收購預期將進一步強化美時的專科藥品產品組合，並擴大其於韓國的布局。韓國為美時在亞洲的主要市場之一。

此項收購產品具備成熟的臨床應用及長期的市場基礎，並於其治療領域中具備差異化定位。該產品目前已於超過40個國家銷售，並於2025年累積惠及全球超過100萬名患者。其中，韓國為該產品的重要市場之一，獲得醫師高度認可及廣泛臨床應用。

美時總經理Petar Vazharov表示，「此次於韓國的收購案，展現了美時持續推動進一步強化當地市場的策略。反映了美時持續建立具差異化的品牌產品組合、回應患者需求的決心。未來，我們將持續於亞洲尋求符合美時高標準、兼具價值創造與社會效益的收購機會」。

OM Pharma商務長 Pascal Schumacher表示，「此次交易有助於我們持續為韓國復發性泌尿道感染患者提供同類最優的預防治療，同時支持公司持續推動創新與研發」。