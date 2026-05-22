會計師看時事／把減碳壓力變成競爭力

在全球貿易與供應鏈門檻快速重整的此刻，能源管理已從加分題轉為決定企業成本、接單與法遵的生存題。主要理由有三，碳費落地使能源支出與碳成本掛鉤，直接影響利潤、低碳實績已成為供應商評選的硬指標，未達標者將面臨丟單風險，以及法遵對環境數據的可查證性要求愈趨嚴謹。若管理僅停留在工務層級而非治理層次，將面臨嚴重的揭露風險。

勤業眾信在《永續轉型的變革力量：從藍圖擘劃到治理實踐》中指出，隨著IFRS S1/S2永續資訊揭露準則推進，企業揭露重點正從「描述行動」轉向「展現價值」，須建立可比較、可驗證的管理機制與量化指標。

同樣的趨勢也反映在企業高層的投資決策上。《Deloitte 2025 C-suite Sustainability Report》顯示，永續仍位居高階主管的前三大優先議題之一；有83%的受訪者表示，企業於過去一年已增加對永續的投資。

這顯示企業對氣候與永續的關注，正從揭露與規劃層次走向投資與實踐層次。

對許多企業而言，能源管理是將減碳目標轉化為營運績效的重要切入點之一。透過提升能源效率，企業能將碳排減量直接轉化為成本支出下降，實現「成本節省」與「環境效益」的雙重績效。

許多企業已完成溫室氣體盤查，建立排放基準與識別熱點，但盤查只是「看見問題」的開始，數據揭露並非減碳實踐。企業真正需要的是「組織型能源轉型」：將能源效率與用能決策，從零散的專案升級為可規模化的治理能力。

企業在此階段容易遇到三個典型瓶頸：

第一，能源數據透明度與即時性不足

實務上，許多企業仍依賴人工抄表，缺乏精確量測與分析，導致重大能源使用設備（SEU）難以辨識，投資效益無法驗證。

第二，組織內部的橫向協作斷層

能源管理常侷限於工務職責，當與產能或KPI拉扯時，因缺乏共同治理機制，難以跨部門整合。

第三，缺乏系統化的績效評估與持續改善機制

企業常透過點狀節能專案取得短期成果，若沒有標準化的能源績效指標（EnPIs）、能源基準線（EnB）與例行追蹤機制，成效容易隨設備老化、產線變動而遞減，難以沉澱為長期韌性。

要跨過上述瓶頸，需從「單點改善」轉向「系統化治理」。ISO 50001能源管理系統提供企業一套可落地的治理框架。以PDCA（計畫—執行—查核—行動）流程把量測、分析、改善與管理審查制度化。其價值不只是「做能源盤點」，而是把能源數據轉化為一套可被追蹤、可被稽核方驗證的管理系統與決策依據。

從實務面來看，企業導入ISO 50001後所建立的能源使用數據、改善措施紀錄、績效追蹤結果與管理審查機制，不僅有助於能源管理本身，也能成為其他永續與碳管理工作的基礎。例如，當企業面對永續評比、與碳數據揭露需求時，這套完整且具備可追溯性的證據鏈能提升資料整備效率、強化揭露一致性，並降低跨部門協作與查證負擔。

在低碳規則持續重塑全球競爭秩序的今天，企業能源轉型不再是「要不要做」，而是「如何做得更快、更穩、更可驗證」。當企業能把減碳行動轉化為一條可追溯的數據證據鏈，就能在供應鏈稽核、碳規範與ESG評等情境下，從被動應付轉為主動展示，把轉型壓力轉化為信任資產與市場競爭力。