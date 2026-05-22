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量子覺知手札／自我覺察的共感領導

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

在傳統的管理理論中，領導者學習的管理技巧，是希望在資源有限的情形下，讓個人及團隊發揮最大的綜效，順利完成任務。但廣義的團隊不光只是職場中的公司或任務編組，還有國家、政府機關或法人團體，也包括了學校、家庭、配偶、宿舍這些生活的小單位。因此，個人不只是組織內的成員，也須顧及其他不同角色。

由於被管理的事或任務都和處理此項目的人連為一體，無法被單獨地分割開來，因此，我們針對事情的任何反應及言行舉止，就不止於事情本身，還會牽扯到相關的人並影響其情緒。這也是「我是對事不對人」之類的說辭，不但是違心之論，也讓管理變成了一個眾人聞之色變的操控名詞。

既然，人是管理中最大的因素也是最複雜的變數，那麼就沒有對與否的管理，只有合適與否的問題。可以肯定的是，在管理他人之前必須先能管理好自己，並從練習中熟悉其中的奧妙，才能在現實中活用。

尤其在進入量子覺知時代後，人們的意識變得更自主而變幻莫測，不再有可預期的單純特性，加上眾人言行不一的各種紊亂，以及嶄新的AI及普及的網絡等相關工具大量湧入，讓人的變數更無法控制。

在龐大的未知情況與複雜的互動方式下，原先較直接的管理知識變得不合時宜，也無法發揮其功效。

不過，時代潮流雖然改變了我們的思維及言行，但是人類的本性及特質並沒有發生重大的改變，彼此間理解與互信的基礎也依然有著重要的地位。

因此，運用真誠而深入的相互覺察，並留意自身言行合一，依然是開啟全新管理機制的必要關鍵。

如果，我們能善用AI、元宇宙及網絡等工具，融入管理相關技巧，並且以低成本的方式來練習增強自身的分析、擴散與整合能力，那麼在應對管理世界中龐雜的實踐因子時，就有了事半功倍的利器。

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